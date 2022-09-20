إسرائيل والبحرين تطلقان محادثات لاتفاقية تجارة حرة

قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن إسرائيل والبحرين بدأتا محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة. وأعلن مكتب وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي أنها اجتمعت مع نظيرها البحريني في المنامة أمس الاثنين لتدشين مفاوضات إبرام الاتفاق.

وطبّعت إسرائيل العلاقات الدبلوماسية مع البحرين والإمارات قبل عامين برعاية أميركية، وفي حين أن العلاقات الاقتصادية مع الإمارات انطلقت منذ ذلك الوقت، تأخرت التجارة بين إسرائيل والبحرين كثيرا.

وقالت باربيفاي إن "اتفاق تجارة حرة مع البحرين في إطار تعزيز التعاون الإقليمي الأوسع سيعزز العلاقات الاقتصادية بين الدول ويزيد حجم الاستثمارات ويزيل الحواجز التجارية ويوفر فرصا لرجال الأعمال والشركات في إسرائيل والبحرين".

وأبرمت إسرائيل والإمارات في مايو/أيار الماضي اتفاق تجارة حرة، هو الأول لإسرائيل مع دولة عربية، ويقدر المسؤولون أنه سيزيد حجم التجارة بين الطرفين من 1.2 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار في غضون 5 سنوات.

وفي عام 2021 بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والبحرين 7.5 ملايين دولار.

وقالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إن إدارة التجارة الخارجية تقدر أن اتفاقية التجارة الناشئة ستسرع من زيادة حجم التجارة بين الدولتين.

وأضافت أن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى البحرين بلغ عام 2021 نحو 4 ملايين دولار، معظمها في مجالات اللؤلؤ والماس والمعادن النفيسة، وكذلك الكيميائيات ومنتجات الصناعة الكيميائية والآلات والهندسة الكهربائية.

وتابعت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن حجم الواردات من البحرين إلى إسرائيل بلغ حوالي 3.5 ملايين دولار، وتحتوي بشكل أساسي على الوقود ومعادن أساسية.