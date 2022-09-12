سجل سعر اليورو ارتفاعا اليوم الاثنين أمام عملات منافسة بعد تمهيد رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل لاحتمال إعلان البنك المركزي الأوروبي رفع معدلات الفائدة مجددا لكبح التضخم المتصاعد.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 1.6% مقابل الين وبأكثر من 1.4% مقابل الدولار.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع الأسبوع الماضي معدلات الفائدة في منطقة اليورو بنسبة قياسية بلغت 0.75 نقطة مئوية، وحذر من أن التضخم سيبقى مرتفعا لفترة طويلة.

وأمس الأحد، مهد ناغل لاحتمال أن يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة، وسط استمرار تصاعد التضخم، ويتوقع مراقبون الآن أن يرفع المركزي الأوروبي الفائدة بنسبة كبيرة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال المحلل كريغ إرلام من مؤسسة أواندا للخدمات المالية "يُتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة مجددا بعد تلك التصريحات".

وأضاف أن التوقعات كانت تشير إلى انتعاش اليورو بعد الخسائر الكبيرة في الأيام الماضية، ومنها تراجعه الأسبوع الماضي إلى أدنى معدلاته أمام الدولار في 20 عاما.

ويأتي رفع البنك المركزي الأوروبي تكلفة الإقراض في أعقاب إعلان الاحتياطي الفدرالي الأميركي تشديد السياسات النقدية للتصدي للارتفاع الكبير في أسعار السلع الاستهلاكية.