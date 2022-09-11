ندد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال، أمس السبت، بما سماه "الموقف السلبي" لصندوق النقد الدولي، مبديا قلقه بشأن التأخيرات الحاصلة في مراجعة الصندوق لطلب المساعدة الذي قدمته كييف.

وقال شميغال في منتدى يالطا للإستراتيجية الأوروبية في كييف "نلاحظ موقفا سلبيا من جانب صندوق النقد، خلافا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذين يتصرفان بأسلوب قيادي".

وطلبت أوكرانيا من صندوق النقد في أغسطس/آب الماضي برنامج مساعدات جديدا لأن اقتصادها الذي تضرر بشدة من الحرب الروسية يواجه خطر الانكماش بأكثر من 30% هذا العام.

وأضاف شميغال "نبذل قصارى جهدنا، أرسلنا لهم كل الوثائق وندعو صندوق النقد الدولي إلى تكثيف نشاطه".

قدر البنك الدولي الكلفة الحالية لعملية إعادة الإعمار في أوكرانيا بنحو 349 مليار يورو، معتبرا أنها ستزيد الأشهر المقبلة مع استمرار الحرب

ويُفترض أن تكون مساعدة صندوق النقد جزءا من جهد دولي أكبر، تقوده خصوصا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمساعدة أوكرانيا في التعامل مع عواقب الحرب.

وفي إطار هذه الجهود، أعطى وزراء مال الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر يوم الجمعة الماضي لتقديم مساعدة إضافية بقيمة 5 مليارات يورو في شكل قرض لكييف التي تأمل الحصول على الأموال قبل نهاية الشهر.

وقال شميغال إن من المقرر أن يعطي الاتحاد الأوروبي أيضا لبلاده منحة بقيمة 3 مليارات دولار في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

والمساعدات الغربية الموعودة لأوكرانيا على المدى القصير يجب أن تصل إلى 39 مليار يورو، الذي يبدو أنه سيكون غير كاف إلى حد كبير، لأنه احتُسِب على افتراض أن الحرب الروسية ستنتهي في أغسطس/آب الماضي، وفق ما قال دبلوماسي أوروبي، كما أنه لا يأخذ بالاعتبار الاحتياجات الهائلة لإعادة الإعمار.

وقدر البنك الدولي الجمعة الماضية الكلفة الحالية لعملية إعادة الإعمار في أوكرانيا بنحو 349 مليار يورو، معتبرا أنها ستزيد الأشهر المقبلة مع استمرار الحرب.