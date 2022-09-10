اقتصاد|السعودية

تقود 45% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.. المرأة السعودية تعزز وجودها في سوق العمل

Saudi students walk at the exhibition to guide job seekers at Glowork Women's Career Fair in Riyadh, Saudi Arabia October 2, 2018. REUTERS/Faisal Al Nasser
مشاركة المرأة في الأعمال التجارية في السعودية تضاعفت في السنوات الست الأخيرة (رويترز)
أحمد عبدالله
10/9/2022

عززت المرأة السعودية من وجودها في سوق العمل في المملكة خلال السنوات الماضية بفضل الخطوات الاقتصادية والتنظيمية العديدة التي اتخذتها الجهات الرسمية، وشكلت حافزا ودافعا لها لتولّي زمام مقاليد العديد من المؤسسات والمنشآت داخل المملكة.

وتضاعفت مشاركة المرأة في الأعمال التجارية في السعودية في السنوات الست الأخيرة، لتحقق المملكة أسرع نسبة نمو في مشاركة المرأة في العالم، فقد قفزت نسبة المنشآت التي تقودها النساء في المملكة من 21.5% في 2016 لتبلغ 45% في 2022 من إجمالي الشركات الناشئة، وفقًا لإحصاءات رسمية.

وتشير بيانات حديثة للهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أن نسبة المنشآت التي تقودها النساء في المملكة تكاد تقترب من نسبة المنشآت التي يقودها الرجال، وهو ما يعكس تأثير الخطوات الاقتصادية الهادفة لتمكين المرأة.

قفزات كبيرة

ويشير الأكاديمي والأستاذ بجامعة الفيصل السعودية الدكتور خالد باطرفي إلى أنه خلال مدة زمنية معينة كانت مشاركة المرأة السعودية في ممارسة الأعمال التجارية ضعيفة لأسباب عديدة، من بينها تدنّي مستوى التعليم، وبعض العادات والتقاليد، وإهمال جانب التدريب والإعداد والتمويل والدعم للنساء في المجالات التي تخصص فيها الرجال.

إلا أن باطرفي يوضح، في تصريح للجزيرة نت، "أن العقود الأخيرة شهدت تبدلا في كل هذه الظروف؛ فقد حققت برامج التعليم والتدريب في السعودية قفزات كبيرة، حتى تساوى عدد خريجي المعاهد والجامعات الوطنية والدولية من الجنسين، واهتمت الدولة بتقديم الدعم الكامل لتأهيل جيل جديد وطموح من النساء، وتمكينهن من العمل التجاري والوظائف والأنشطة العامة والخاصة بلا استثناء".

باطرفي: برامج التعليم في السعودية حققت قفزات حتى تساوى عدد خريجي المعاهد والجامعات من الجنسين (مواقع التواصل)

ويلفت إلى أن النساء السعوديات اليوم يعملن في أعلى مراكز الإدارة الحكومية والأهلية، ويقدن 45% من المنشآت التجارية المتوسطة والصغيرة، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه عام 2016، مشددا على أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لتمكين المرأة في عالم ريادة الأعمال الذي يضمن تعزيز المزايا التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تطوير المهارات ودمج التقنيات في العمليات التجارية.

وينوّه باطرفي إلى ارتفاع حصة النساء في سوق العمل السعودية من 20% عام 2019 إلى 33.6% في 2022، مما حقق أعلى نسبة نمو لعمل المرأة في العالم، حسب المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عدّ المملكة بين أكثر 5 دول تحسنا في سد الفجوة في بيئة العمل بين الجنسين، وهو ما يؤكد سعي المملكة نحو تعزيز تحسين مكانة المرأة وتحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.

كما يسلط الأكاديمي السعودي الضوء على تقرير لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، يرصد عددا من برامج التسهيلات الائتمانية والتمويل التي تقدم للنساء العاملات، مما يسمح لهن بتولي الوظائف أو تطوير أعمالهن الخاصة.

تمكين المرأة

ويختتم باطرفي تصريحه للجزيرة نت بالقول "المدهش في الأمر أن جميع هذه التحولات التي تدرجت عقودا، تسارعت في السنوات الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، وذلك يشير إلى نجاح الرؤية السعودية وبرنامج التحول الوطني في تحقيق هدف تمكين المرأة حتى أصبحت وزيرة وسفيرة وعضوة في مجلس الشورى، ورئيسة لعدد من مجالس الإدارات الحكومية والخاصة والجامعات، وخاضت مجالات جديدة كالمجال العسكري، وتجاوزت نسبة مشاركتها في بيئة الأعمال في 2022 ما تستهدفه رؤية المملكة 2030".

بن فريحان: الخطوات التنظيمية والاجتماعية التي شهدتها المملكة أسهمت في تحقيق أسرع نسبة نمو في مشاركة المرأة في العالم (مواقع التواصل)

من جانبه، أرجع المستشار المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد بن فريحان تضاعف مشاركة المرأة في الأعمال التجارية في المملكة في السنوات الأخيرة إلى الخطوات التنظيمية والاجتماعية التي اتخذتها المملكة.

ويقول بن فريحان، في تصريح للجزيرة نت، إن "الخطوات التنظيمية في المملكة وقبلها الاجتماعية ساعدت ودعمت المرأة السعودية لتأخذ دورها في المجتمع، وركزت على تمكين المرأة في مكان العمل، وتشجيع رائدات الأعمال، وتوفير برامج تدريبية، بخاصة تلك الموجهة لتأسيس المشروعات الصغيرة، وكذلك توفير المبادرات التي تساعد في إمكانية الوصول إلى التسهيلات الائتمانية والتمويل مثل مبادرة (كفالة) وهي برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".

المصدر : الجزيرة + الصحافة السعودية + مواقع إلكترونية