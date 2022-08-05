صندوق الاستثمارات السعودي يؤسس شركة للاستثمار في مصر

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الجمعة، عن إطلاق "الشركة السعودية المصرية للاستثمار"، والتي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات في مصر، وفقاً لبيان.

وستركز الشركة على الاستثمار في عدة قطاعات رئيسية من ضمنها، على سبيل المثال لا الحصر، البنية التحتية والتطوير العقاري والرعاية الصحية والخدمات المالية، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الغذائية والزراعية والصناعية مثل الصناعات الدوائية وغيرها من الفرص الاستثمارية الجاذبة. وستسهم الشركة في تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي لعديد من الفرص الاستثمارية في جمهورية مصر العربية، الأمر الذي سيساهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل وتطوير أوجه تعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

وستسهم الشركة في تنمية وتعزيز الشراكة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، وتتيح للقطاع الخاص السعودي العديد من الفرص الاستثمارية في مصر، الأمر الذي سيساهم في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل وتطوير أوجه تعاون في العديد من القطاعات الإستراتيجية.

استثمارات بمليارات

وقعت مصر والسعودية في نهاية مارس/آذار الماضي اتفاقية بهذا الشأن، وأشار مجلس الوزراء المصري حينها إلى أنه يستهدف استثمارات بـ10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

شركة "مصر للألومنيوم" تعد إحدى الشركات المستهدفة من الصندوق، إذ قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق لـ"الشرق" إنه يأمل أن ينتهي الصندوق السعودي من دراسة ملف تطوير الشركة قبل نهاية العام، لاتخاذ القرار بشأن الاستثمار فيها.

يبلغ صافي أصول صندوق الاستثمارات العامة 620 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات معهد الصناديق السيادية وترتيبه السادس عالمياً، في حين تستهدف المملكة الوصول بها إلى 10 تريليونات ريال (2.7 تريليون دولار) بحلول عام 2030.