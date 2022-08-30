روسيا تقطع الغاز عن ألمانيا وتخفضه لفرنسا

أظهرت بيانات من منصة معلومات سوق الطاقة سيبيرغر أن عملاق الغاز الروسي غازبروم سيوقف تدفقات الغاز في خط الأنابيب "نورد ستريم1" إلى ألمانيا للصيانة لمدة 3 أيام. كما أعلنت شركة الطاقة الفرنسية إنجي اليوم الثلاثاء أن غازبروم أبلغتها بخفض إضافي وفوري لشحناتها من الغاز.

وأشارت البيانات إلى أن توقف التدفقات سيبدأ الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش في 31 أغسطس/آب ويستمر حتى الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش في الثالث من سبتمبر/أيلول، وفقا لرويترز.

وخفضت شركة غازبروم تدفقات الغاز بالفعل عبر خط الأنابيب الذي يمر تحت بحر البلطيق إلى ألمانيا إلى 20% من قدرته الاستيعابية بسبب ما قالت إنها مشاكل في المعدات.

وانخفضت أيضا تدفقات الغاز من خلال خطوط أنابيب أخرى منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وظلت التدفقات عبر نورد ستريم 1 مستقرة اليوم الثلاثاء عند حوالي 20% من قدرته الاستيعابية.

خفض إضافي لفرنسا

أعلنت شركة الطاقة الفرنسية إنجي، اليوم الثلاثاء في بيان مقتضب، أن غازبروم أبلغتها بخفض إضافي وفوري لشحناتها من الغاز "بسبب خلاف بين الطرفين على تطبيق العقود".

وكانت شحنات الغاز الروسي لإنجي انخفضت بشكل كبير منذ بداية النزاع في أوكرانيا حيث بلغت مؤخرًا 1.5 تيراوات في الساعة فقط شهريًا.

ويرتبط هذا الرقم بـ"إجمالي الإمدادات السنوية في أوروبا التي تزيد على 400 تيراوات ساعة" لشركة إنجي كما يقول مورد الغاز الرئيسي في فرنسا الذي تمتلك الدولة الفرنسية حصة فيه تبلغ نحو 24%.

وفي نهاية يوليو/تموز، أكدت إنجي أنها خفضت بشكل كبير "انكشافها المالي والمادي للغاز الروسي" الذي لم يعد يمثل سوى حوالي 4% فقط من إمداداتها.

وقالت المديرة العامة للشركة كاثرين ماكغريغور في حينها "هذا ضمن هامش مرونة محفظتنا الاستثمارية، لذلك لسنا قلقين على الإطلاق".

وذكرت المجموعة الثلاثاء أنها اتخذت تدابير لتكون قادرة على إمداد عملائها حتى في حال انقطاع شحنات غازبروم. وورد في بيانها "قامت إنجي بتأمين الكميات اللازمة لضمان إمداد عملائها وحاجاتها الخاصة".