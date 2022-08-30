عمّان – بعد اعتصام مفتوح أمام مبنى محافظة الطفيلة جنوبي الأردن استمر 190 يوما عاد الثلاثيني خالد القناهرة إلى بيته دون تحقيق مطالبه المتمثلة بفرصة عمل حكومية أو حتى في القطاع الخاص.

يحمل القناهرة درجة الماجستير في علم النفس التربوي، باع والده أرضه وبيته لتدريس أبنائه، لكن أزمة البطالة رافقتهم حتى بعد التخرج، ولا يرفض الشاب -حسب حديثه للجزيرة نت- العمل في أي قطاع، لكنه يشترط أن يوفر له العمل أجرا وبيئة عمل مناسبين وأمانا وظيفيا يمكنه من الزواج وتأسيس حياة مستقرة.

شارك القناهرة اعتصامه 20 متعطلا عن العمل، منهم العشريني وسيم الرعود الذي يحمل الدرجة الجامعية في الهندسة الزراعية، والذي سبق أن عمل في مصنع للألبسة بعد تخرجه براتب 260 دينارا (366 دولارا)، لكنه ترك العمل بسبب تدني الأجور وبعد المسافة بين عمله وسكنه، حسب قوله للجزيرة نت.

مشاريع وتمويل

ويسعى الرعود إلى تأسيس مشروع خاص لإنتاج الأغذية الريفية المصنعة من بيئته أو إنشاء مدجنة أو مزرعة سمكية، لكنه يفتقر إلى التمويل المالي للمشروع، فـ"أنا أمتلك الخبرة والتدريب على إنتاج الألبان أو إنشاء مزارع سمكية أو تربية الدواجن أو الأغنام، لكن العائق مالي"، كما قال.

ويتحدث القناهرة وأصدقاؤه المعتصمون عن رغبتهم في إنشاء مشاريع استثمارية واعدة في منطقته قرية عيمة (غربي محافظة الطفيلة) وفي عدة قطاعات، سواء الزراعة أو الطاقة البديلة أو السياحة، وذلك لوجود مناطق أثرية ومسارات مائية وبيئة جاذبة، لكنها بانتظار الاستثمارات.

ويطالب القناهرة والمعتصمون بحل أزمة المتعطلين عن العمل بمحافظة الطفيلة، والربط بين أهالي القرى الريفية والمنظمات والمؤسسات والجمعيات لزيادة التنمية داخل القرى، وتفعيل دور الشباب في صنع القرار من خلال البرامج والخطط التي تعمل عليها المحافظة والحكومة الأردنية.

وسجلت نسبة البطالة بين الأردنيين 22.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، منخفضة عن الفترة ذاتها من العام 2021 بنسبة 2.2%، وبلغ معدل البطالة للذكور 20.5%، فيما بلغت 31.5% لدى الإناث.

كما سجل معدل البطالة ارتفاعا بين حملة الشهادات الجامعية، وذلك للأفراد المتعطلين ممن يحملون مؤهل البكالوريوس فأعلى، فبلغ 26.6% مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

برنامج التشغيل الوطني

بدورها، أطلقت وزارة العمل خلال مارس/آذار 2022 برنامجا للتشغيل الوطني بتكلفة بلغت 80 مليون دينار (112 مليون دولار) بهدف توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات ضمن الفئة العمرية 18-40 عاما من خلال التشغيل في القطاع الخاص.

ووفق وزير العمل الأردني نايف إستيتية، فإن البرنامج يقدم حوافز مالية للعاملين بواقع 150 دينارا (211 دولارا) شهريا ولمدة 6 أشهر.

وبلغ عدد الوظائف المتاحة على المنصة الخاصة بالتوظيف نحو 32 ألف وظيفة حتى الأسبوع الحالي، وتقدم لتلك الوظائف نحو 13 ألف طالب تشغيل، وبلغ عدد منشآت القطاع الخاص المسجلة في البرنامج نحو 750 منشأة.

وقال وزير العمل للجزيرة نت إن عدد المتعطلين عن العمل الذين جرى تشغيلهم في القطاع الخاص منذ مطلع يوليو/تموز 2022 حتى نهاية الأسبوع الحالي بلغ 4426 عاملا من الذكور والإناث، متوقعا ارتفاع هذا العدد بعد توقيع حزمة من الاتفاقيات بين الوزارة ومؤسسات في القطاع الخاص خلال الفترة الماضية.

خطة وزارة العمل لتشغيل الأردنيين والتخفيف من نسب البطالة احتوت -حسب إستيتية- على عدة برامج، أحدها برنامج التشغيل، وبرنامج آخر لتدريب وتأهيل الشباب للعمل داخل وخارج المملكة، وبرنامج لتمويل الشباب لفتح مشاريعهم الخاصة، والعمل جارٍ على استقطاب تمويل لتلك المشاريع.

استهداف محافظات الجنوب

وبخصوص اعتصام المتعطلين عن العمل في الطفيلة وتوفير فرص عمل لهم، قال إستيتية إن خطة التشغيل الوطني تستهدف المحافظات الجنوبية "وتم مؤخرا فتح نظام للعمل المسائي في مصانع للألبسة بمحافظاتي الكرك والطفيلة، وذلك لفتح فرص عمل إضافية للشباب في تلك المحافظات".

ووفق خبراء ومختصين، فإن سوق العمل في الأردن يوفر سنويا من 35-40 ألف وظيفة في القطاعين العام والخاص، فيما يدخل سوق العمل سنويا نحو 130 ألف باحث عن عمل.

وخلال أزمة كورونا في العام 2020 فقد ما يصل إلى 190 ألف عامل وظائفهم -وفق خبراء- ممن أنهيت خدماتهم بسبب إغلاقات الجائحة.

تدريب قبل التشغيل

وبحسب خبراء، فإن أي برنامج حكومي للتشغيل حتى ينجح ويكون مثمرا لا بد أن يسبقه برنامج متخصص في التدريب والتأهيل لطالبي التشغيل بالوظائف المتوفرة، لأن القطاع الخاص يتطلب عمالة جاهزة من حيث التدريب والتأهيل وقادرة على الإنتاج بشكل مباشر.

ويصف أمين عام وزارة العمل الأسبق حمادة أبو نجمة برنامج التشغيل بـ"الخطوة الجيدة"، مطالبا في الوقت ذاته بأن تكون الوظائف "مناسبة للعاملين وتوفر لهم بيئة عمل لائقة وأجورا مناسبة وبرامج حماية".

وحول عزوف المتعطلين عن العمل عن التقدم للوظائف المتاحة على منصة التشغيل، أرجع أبو نجمة السبب في ذلك إلى أن وجود نسبة عالية من الوظائف "المكررة والقديمة وغير المقبولة للأردنيين بسبب تدني الأجور، وعدم توفر شروط العمل اللائق، خاصة في المهن الزراعية والإنشائية، وانعدام برامج الحماية الاجتماعية والصحة والسلامة العامة".

في المقابل -يضيف أبو نجمة- فإن أي إعلان لوظائف يرى فيها المتعطل عن العمل مناسبة من حيث الأجور وشروط العمل وديمومته يتقدم له المئات من المتعطلين، في حين هناك آلاف الوظائف المعروضة على المنصة لم يتقدم لها أحد، فالمطلوب "تحسين بيئة العمل وشروطه وتحسين الأجور ومنح العامل حقوقه".

وحددت وزارة العمل بالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص والعمال الحد الأدنى للأجور بـ260 دينارا (366 دولارا)، فيما يرى متعطلون عن العمل أن تلك الأجور متدنية ولا تلبي أدنى متطلبات الحياة الكريمة، في ظل ارتفاع تكاليف الحياة وتآكل القدرات الشرائية للمستهلكين.