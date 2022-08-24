اكتشاف نفطي جديد في جنوب الجزائر

أشارت الشركة إلى أن التقدير الأولي لحجم هذا الاكتشاف يتراوح بين 48 و150 مليون برميل، موضحة أن هذه النتيجة الإيجابية مشجعة للغاية لاستمرار نشاط التنقيب.

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الأربعاء بأن شركة سوناطراك أعلنت اكتشافا نفطيا بمنطقة السبع بولاية أدرار جنوبي البلاد.

وقالت الشركة -في بيان عبر حسابها بموقع فيسبوك اليوم- إن هذا الاكتشاف يأتي بعد 28 عامًا من آخر اكتشاف للنفط في رقعة السبع سنة 1994، ويقع على بعد 6 كيلومترات من مركز المعالجة لحاسي إيلاتو.

وأضافت الوكالة -نقلا عن الشركة المملوكة للدولة الجزائرية- أن حجم الاكتشاف النفطي يتراوح بين 48 و150 مليون برميل، وأوضحت الشركة أن هذه النتيجة الإيجابية مشجعة للغاية لاستمرار نشاط التنقيب عن المحروقات السائلة في رقعة السبع من أجل ضمان إمداد مصفاة أدرار.

وكانت سوناطراك أعلنت قبل شهر عن تحقيق 3 اكتشافات جديدة جنوبي البلاد، بينها اكتشافان للغاز اعتمادا على مجهودها الخاص، واكتشافا للنفط بالشراكة مع شركة "إيني" الإيطالية.