ارتفاع معظم البورصات الخليجية قبل اجتماع أوبك بلس

ارتفعت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة قبل اجتماع هذا الأسبوع لمسؤولين من أوبك ومنتجين كبار آخرين للنفط بشأن تعديلات الإمدادات.

وكانت رويترز ذكرت الخميس الماضي -نقلا عن 8 مصادر- أن أوبك وحلفاءها (في ما يعرف بتحالف "أوبك بلس") سيدرسون إبقاء إنتاج النفط دون تغيير لشهر سبتمبر/أيلول القادم عندما يجتمعون الأسبوع المقبل، رغم دعوات من الولايات المتحدة لزيادة الإمدادات، وإن كان من المرجح أيضا مناقشة زيادة متواضعة في الإنتاج.

وقفزت أسعار النفط الخام -وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج- في عام 2022 إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، متجاوزة 139 دولارا للبرميل في مارس/آذار الماضي، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وتراجعت الأسعار بعد ذلك إلى ما يزيد قليلا على 100 دولار للبرميل، إذ أدى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة إلى مخاوف من حدوث ركود قد يؤدي إلى تآكل الطلب.

ارتفاع المؤشرات

وارتفع المؤشر القياسي السعودي 0.6%، مع صعود سهم رتال للتطوير العمراني 0.7%، وسهم مصرف الراجحي 0.6%.

وقفز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 11.8% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا لتقديرات حكومية أولية أمس الأحد، مع استفادة أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم من ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن النمو كان مدفوعا بشكل أساسي بزيادة 23.1% في الأنشطة النفطية، في حين توسعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%. وارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.6% مدعوما بزيادة 1.5% في سهم بنك الإمارات دبي الوطني، وزيادة 0.4% في سهم إعمار العقارية.

وزادت أسهم أبو ظبي 0.4% مدعومة بزيادة 0.3% في سهم بنك أبو ظبي الأول (أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة).

وصعد المؤشر القطري 1% بدعم ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 2.2%، وبنك قطر الوطني (أكبر بنك في الخليج) 1.9%.