قال ميلي كياري الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الوطنية النيجيرية، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو توفي.

وأضاف كياري على تويتر "فقدنا المحترم محمد سنوسي باركيندو" مضيفا أن الوفاة حدثت نحو الساعة 11 مساء أمس الثلاثاء".

وتابع أن الوفاة "خسارة كبيرة لأسرته المباشرة، والمجلس الوطني للبترول، وبلدنا نيجيريا، وأوبك، ومجتمع الطاقة العالمي".

من هو باركيندو؟

ولد محمد سانوسي باركيندو في 20 أبريل/نيسان 1959.

20 أبريل/نيسان 1959. تخرج من جامعة أحمدو بيلو أكبر جامعات نيجيريا، وثاني أكبر جامعة بأفريقيا بعد جامعة القاهرة بمصر.

حصل على الدراسات العليا من جامعة أكسفورد بأميركا.

ترأس الوفد التقني النيجيري للمفاوضات حول المناخ بالأمم المتحدة منذ عام 1991.

مثّل نيجيريا في اللجنة الاقتصادية لمنظمة أوبك خلال الفترة 1993-2008.

قاد مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية خلال الفترة 2009-2010.

عين أمينا عاما لمنظمة أوبك لمدة 3 سنوات اعتبارا من 1 أغسطس/آب 2016.

انتخب لفترة ثانية عام 2019 تنتهي في يوليو/تموز 2022.

يشار إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" كانت قد عينت -شهر يناير/كانون الثاني الماضي- الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما جديدا للمنظمة خلفا لباركيندو.