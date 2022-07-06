أعلنت الحكومة أن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب هذا العام.

قالت وزارة الزراعة الأوكرانية إن صادرات الدولة من الحبوب تراجعت بنسبة 68.5% على أساس سنوي إلى 163 ألف طن في الأيام الستة الأولى من يوليو/تموز الحالي، الشهر الأول من الموسم الجديد 2022-2023.

وسجلت صادرات الحبوب في الموسم 2021-2022 الذي انتهى في 30 يونيو/حزيران ارتفاعا بنسبة 8.5% إلى 48.5 مليون طن، مدفوعة بشحنات قوية قبل الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وتراجعت بشدة صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب، نظرا لإغلاق موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وهو الطريق الرئيسي للشحن، إلى حد بعيد، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من نقص الغذاء في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن الصادرات في يوليو/تموز الجاري شملت 128 ألف طن من الذرة و24 ألف طن من القمح و10 آلاف طن من الشعير.

وأعلنت الحكومة أن أوكرانيا يمكن أن تحصد ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب هذا العام، مقارنة بحصاد قياسي بلغ 86 مليون طن عام 2021، وذلك بسبب فقد الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية وتراجع الإنتاجية.