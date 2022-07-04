أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 78.62% في يونيو/ حزيران، بما يفوق التوقعات قليلا، مدفوعا بتأثير الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة الليرة.

وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 5.38%.

وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين قراءة تبلغ 78.35%.

وقفز مؤشر أسعار المنتجين 6.77% على أساس شهري في يونيو/ حزيران، ليسجل زيادة سنوية بنسبة 138.31%.

ورغم التضخم الذي يشهد تسارعا متواصلا والمخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا، يبقي البنك المركزي التركي نسب الفائدة الرئيسية عند 14% منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ولمواجهة ارتفاع التضخم أعلنت الحكومة الجمعة الماضي زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 25%، بعد 50% في الأول من يناير/ كانون الثاني، مع أن ذلك قد يسرع ارتفاعا جديدا في أسعار السلع الاستهلاكية في الأشهر المقبلة، وفق مراقبين.