تركيا.. التضخم عند أعلى مستوى منذ 24 عاما
أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 78.62% في يونيو/ حزيران، بما يفوق التوقعات قليلا، مدفوعا بتأثير الحرب الأوكرانية وارتفاع أسعار السلع وتراجع قيمة الليرة.
وقال معهد الإحصاءات التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 4.95% على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 5.38%.
وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين قراءة تبلغ 78.35%.
وقفز مؤشر أسعار المنتجين 6.77% على أساس شهري في يونيو/ حزيران، ليسجل زيادة سنوية بنسبة 138.31%.
ورغم التضخم الذي يشهد تسارعا متواصلا والمخاوف من ارتفاع جديد في الأسعار بسبب الحرب في أوكرانيا، يبقي البنك المركزي التركي نسب الفائدة الرئيسية عند 14% منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ولمواجهة ارتفاع التضخم أعلنت الحكومة الجمعة الماضي زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 25%، بعد 50% في الأول من يناير/ كانون الثاني، مع أن ذلك قد يسرع ارتفاعا جديدا في أسعار السلع الاستهلاكية في الأشهر المقبلة، وفق مراقبين.