أوريدو القطرية تجري محادثات لبيع وحدتها في ميانمار

قال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة الاتصالات القطرية "أوريدو" (ooredoo) تجري محادثات بخصوص بيع وحدتها في ميانمار، الأمر الذي من شأنه أن يمثل خروج آخر شركة اتصالات أجنبية من البلاد.

وذكر المصدران أن "أوريدو" أبلغت إدارة البريد والاتصالات في ميانمار -وهي الجهة المنظمة للاتصالات في البلاد- عزمها بيع وحدتها التي كانت أكبر مشغل اتصالات في ميانمار ولديها ما يقارب 15 مليون مستخدم في 2020 قبل اضطراب العمل في القطاع بسبب الانقلاب العسكري في فبراير/شباط 2021.

وقال شخص مطلع لرويترز إن من بين المشترين المحتملين الرئيسيين للشركة مجموعة "يونغ إنفستمنت" (Young Investment) الميانمارية، ومجموعة كامبانا (Campana)المشغلة للبنية التحتية للشبكات ومقرها سنغافورة، وشركة الاتصالات "سكاي نت" (SkyNet) المملوكة لمجموعة "شوي تان لوين" (Shwe Than Lwin).

وذكرت المصادر أن المحادثات مع المشترين المحتملين الثلاثة لم تبلغ بعد مراحلها النهائية.

ولم ترد "أوريدو" على طلبات للتعقيب، ولم تحدد المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها بسبب قيود السرية على قيمة صفقة البيع المحتملة.

وذكرت رويترز أن عدد عملاء وحدة "أوريدو" في ميانمار بلغ 9 ملايين في عام 2022، انخفاضا من 15 مليونا في عام 2020، وسجلت الشركة إيرادات بنحو 330 مليون دولار.

وواجه قطاع الاتصالات في ميانمار ضغوطا متزايدة منذ استيلاء الجيش على السلطة في عام 2021، بعد أن كان سابقا أحد أسرع الأسواق نموا في آسيا، ولا تزال خدمات بيانات الهاتف المحمول متوقفة في جزء من البلاد بسبب القيود المفروضة على الإنترنت طوال عام 2021.