سجلت تركيا في يونيو/حزيران الماضي بيع 8630 وحدة سكنية للأجانب في عموم البلاد.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية اليوم الثلاثاء، زاد حجم بيع العقارات للأجانب في يونيو/حزيران 81.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وتكشف الأرقام عن تصدر المواطنين الروس قائمة شراء العقارات بـ1887 وحدة سكنية ثم الإيرانيين بـ987 وحدة فالعراقيين 807 وحدات.

وفي الشهر نفسه، شهدت تركيا عموما بيع 150 ألفا و509 وحدات سكنية، بزيادة 22.6% مقارنة بمايو/أيار الماضي، وبنسبة 11.7% مقارنة بيونيو/حزيران 2021.

وسجلت مدينة إسطنبول أكبر عدد لبيع العقارات للأجانب في أبريل/نيسان الماضي بـ27 ألفا و998 وحدة سكنية، ثم العاصمة أنقرة 13 ألفا و303 وحدات، وإزمير 8243 وحدة.