رفض قاض بريطاني، الجمعة، محاولة من شركة إيرباص لإعمال قانون من عهد الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول يفرض قيودا على الأسلوب الذي تتعامل به مع المحاكم الأجنبية، في وقت بات فيه نزاع شهير مع شركة الخطوط الجوية القطرية مثار نقاش متزايد حول السلطات القضائية العابرة للحدود.

وأقامت الخطوط الجوية القطرية دعوى على إيرباص -التي تتخذ من باريس مقرا لها- مطالبة بـ1.4 مليار دولار تعويضا عن أضرار لحقت بطلاء السطح والنظام المقاوم للبرق في الطائرات "إيه 350" (A350)، قائلة إن السلامة الملاحية يمكن أن تكون عرضة للخطر بسبب عيب في التصميم.

وتعترف إيرباص بعيوب في الجودة، لكنها تصر على أن الطائرات آمنة.

ويتعين على كل من الجانبين أن يقدم للآخر وثائق تقع في آلاف الصفحات، في وقت يتجه فيه النزاع بينهما صوب مقاضاة نادرة في لندن في مجال صناعة الطيران في منتصف عام 2023 ما لم تكن هناك تسوية ما زالت بعيدة المنال.

وتقول إيرباص إنها ممنوعة بموجب قانون صدر في عام 1968 من أن تسلم الخطوط الجوية القطرية الوثائق مباشرة وهو قانون يمنع الشركات الفرنسية من تسليم تفاصيل اقتصادية حساسة للمحاكم الأجنبية في غياب آلية خاصة بذلك.

وتقدمت الشركة المصنّعة للطائرات بطلب إلى قاض بريطاني للإذن بتعيين مفوض خاص مسؤول عن تسليم الوثائق إلى الخطوط الجوية القطرية.

وقالت الشركة المصنعة للطائرات إن "الإخفاق في فتح قناة من هذا النوع سيعرض إيرباص لاتهامات جنائية في فرنسا".

ومع ذلك رفض القاضي ديفيد واكسمان الطلب وحكم للخطوط الجوية القطرية بالمصروفات.