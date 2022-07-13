رفعت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء أسعار مشتقات الوقود المباع في السوق المحلية للفترة بين يوليو/تموز الجاري حتى سبتمبر/أيلول 2022، وسط زيادات على أسعار النفط عالميا.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر (حكومية) تنفيذ زيادة على أسعار الوقود بمقدار 50 قرشا للتر الواحد، باستثناء "البنزين 95 أوكتان" الذي تم رفعه بمقدار 100 قرش.

ووفق الأسعار الجديدة، صعد سعر لتر "البنزين 80 أوكتان" من 7.5 جنيهات إلى 8 جنيهات (الدولار يعادل 18.5 جنيها)، اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى اجتماع اللجنة في سبتمبر/أيلول المقبل.

كما صعد سعر لتر "البنزين 90 أوكتان" من 8.75 جنيهات إلى 9.25 جنيهات، وسعر لتر "البنزين 95 أوكتان" من 9.75 جنيهات إلى 10.75 جنيهات.

بينما قررت اللجنة تنفيذ زيادة على أسعار السولار من 6.75 جنيهات إلى 7.25 جنيهات.