وزير المالية الإسرائيلي: آمل أن تساعد زيارة بايدن في إنشاء سوق مشتركة بالشرق الأوسط

قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الاثنين إنه يأمل في أن تؤدي زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة هذا الأسبوع إلى إنشاء سوق مشتركة بالشرق الأوسط بمشاركة السعودية، وفقا لوكالة رويترز.

وسيبدأ بايدن زيارة للشرق الأوسط تبدأ بإسرائيل يوم الأربعاء، وبعد ذلك سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية.

وقامت إسرائيل بتطبيع العلاقات مع 4 دول عربية عام 2020، بموجب مسعى دبلوماسي أميركي، وهي الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب.

وسئل ليبرمان في مؤتمر عما يتوقع أن ينشأ عن زيارة بايدن، ليجيب "خلق سوق مشتركة جديدة في الشرق الأوسط".