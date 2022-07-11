الدولار يرتفع لأعلى مستوى له أمام الين منذ 24 عاما

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما مقابل الين -اليوم الاثنين- بعد أن أشارت النتائج الطيبة التي حققها التحالف المحافظ الحاكم في اليابان إلى عدم وجود تغيير في السياسات النقدية المتساهلة، وعززت مخاوف النمو العالمي الدولار ليكون ملاذا آمنا على نطاق أوسع.

وارتفع الدولار إلى 137.28 ينا في التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 1998. ثم قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف وارتفع 0.6% إلى 136.93.

وارتفع الدولار أيضا أمام اليورو الذي انخفض 0.38% إلى 1.0144 دولار، متجها مرة أخرى صوب أدنى مستوى له منذ 20 عاما الذي سجله خلال التعاملات يوم الجمعة الماضي، تاركا مؤشر الدولار مرتفعا 0.4% عند 107.3.