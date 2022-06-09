الليرة التركية تهبط مجددا مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية إلى 17.20 مقابل الدولار اليوم الخميس، في انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي متجهة نحو مستويات متدنية قياسية سجلتها في ديسمبر/كانون الأول بعد سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 05:27 بالتوقيت العالمي، سجلت الليرة 17.1975، وهو مستوى أضعف قليلا مقارنة بإغلاق أمس عند 17.17، وفقدت العملة التركية 23% من قيمتها أمام نظيرتها الأميركية هذا العام بعد انخفاض بنسبة 44% العام الماضي.

يأتي ذلك في وقت قال وزير المالية نور الدين نباتي -خلال كلمة له أمام أعضاء البرلمان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم- إن بلاده لا تفكر في خفض أو رفع أسعار الفائدة في المدى القريب.

وقد بلغت نسبة مؤشر أسعار المستهلك "التضخم" في تركيا، خلال مايو/أيار الماضي، 2.98% على أساس شهري، 73.50% على أساس سنوي.

جاء ذلك في بيانات نشرتها هيئة الإحصاء، الجمعة، تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين، خلال مايو/أيار بواقع 8.76% على أساس شهري، ونسبة 132.16% على أساس سنوي.

هذا وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 39.33%، وأسعار المنتجين 80.38%، مقارنة بمعدلات آخر 12 شهرا.​​​​​​​​​​​​​​