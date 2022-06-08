غرف دبي العالمية تخطط لفتح مكتب تمثيلي في إسرائيل

أعلنت غرفة دبي العالمية عن خططها لافتتاح مكتب تمثيلي لها في تل أبيب، ليكون بوابة للاستثمارات المباشرة المشتركة والتجارة البينية بين الجانبين.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فقد جاء هذا الإعلان خلال اجتماع عقد مؤخرا في مقر الغرفة حضره المدير العام لغرفة دبي حمد مبارك بوعميم ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي وسفير إسرائيل في الإمارات أمير حايك.

واعتبر بوعميم أن المكتب التمثيلي الجديد للغرفة يشكل خطوة لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك، وتوطيد العلاقات الاستثمارية وتحفيز التجارة غير النفطية وصولا إلى 10 مليارات دولار سنويا في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.

وأشار إلى أن المكتب سيلعب دورا في استقطاب الاستثمارات الإسرائيلية في قطاعات الاقتصاد الرقمي وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي والخدمات الذكية والتقنيات الزراعية والغذائية وعلوم الفضاء.

وتوقع بوعميم أن تصبح إسرائيل ضمن قائمة أهم 10 شركاء تجاريين لدبي في غضون سنوات قليلة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وكانت إسرائيل وقعت يوم الثلاثاء قبل الماضي اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات، وتُعد أول اتفاقية تجارة كبيرة لإسرائيل مع بلد عربي من شأنها خفض أو إلغاء التعريفات الجمركية، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.

وأفادت بيانات رسمية إسرائيلية بأن حجم التبادل التجاري الإسرائيلي الإماراتي بلغ 1.2 مليار دولار في 2021.

وطبّعت الإمارات وإسرائيل العلاقات رسميا في 2020، ومنذ ذلك التاريخ وقّع الجانبان على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات.

كما زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ورئيس وزرائها نفتالي بينيت أبو ظبي، وأعلن أن حجم تجارة تل أبيب مع أبو ظبي يبلغ أكثر من مليار دولار.

وفي فبراير/شباط الماضي كشفت صحيفة "غلوبز" (globes) الإسرائيلية أن أبو ظبي ستستثمر 10 مليارات دولار في الشركات الإسرائيلية.