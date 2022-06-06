تعرف على الحكومات الأعلى ديونا في العالم.. ماذا عن الدول العربية؟

تسببت حرب روسيا على أوكرانيا في ارتفاع حجم الديون الحكومية في العالم إلى مستوى غير مسبوق، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا، بعدما كسرت حاجز 97 تريليون دولار، حسب بيانات صندوق النقد الدولي. فماذا عن الوضع في المنطقة العربية؟

وبحسب صندوق النقد الدولي الصندوق، فإن رقم 97 تريليون دولار يعادل 94.4% من إجمالي الناتج العالمي.

ورجح الصندوق أن تظل قيمة الديون خلال العام الحالي أكبر بـ11 نقطة مئوية عن مستواها في عام 2019 عندما كانت تعادل 83.4%.

لكن المؤسسة المالية الدولية رجحت انخفاض الدين العالمي إلى ما نسبته 94.1% خلال العام المقبل.

يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه قيمة الديون الإجمالية العالمية التي تشمل ديون الشركات والأفراد والأسر إلى 220 تريليون دولار، أي ما يعادل 250% من إجمالي الناتج العالمي، كما تفاقم عجز ميزانيات الحكومات إلى ما يعادل 4.9% خلال العام الجاري.

ما الحكومات الأعلى ديونا هذا العام؟

تحتل الولايات المتحدة المركز الأول بـ31.8 تريليون دولار.

تليها الصين بقيمة 15.5 تريليون دولار.

اليابان بقيمة 12.9 تريليون دولار.

فرنسا بقيمة 3.3 تريليونات دولار.

إيطاليا بقيمة 3.1 تريليونات دولار.

الهند بقيمة 3.1 تريليونات دولار أيضا.

ألمانيا بقيمة 3 تريليونات دولار.

وبريطانيا بقيمة 3 تريليونات دولار أيضا.

أما أكثر الحكومات العربية ديونا؟

عربيا تجاوزت الديون الحكومية هذا العام 1.5 تريليون دولار. وتاليا الدول العشر الأكثر مديونية بالوطن العربي: