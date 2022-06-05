أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أنه وقع اتفاقية اكتتاب سيشتري بموجبها حصة في مجموعة كابيتال بنك الأردنية.

وبموجب الصفقة التي تجاوزت 185 مليون دولار، سيستحوذ الصندوق على قرابة 24% من أسهم المجموعة.

وقال الصندوق الحكومي السعودي إن هذا التوسّع يشمل أعمال شركة كابيتال للاستثمارات، الذراع الاستثمارية للمجموعة.

وتعد مجموعة كابيتال بنك الأردنية من أكبر البنوك العاملة في الأردن والعراق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال الصندوق الحكومي السعودي -الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار- إنه سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم من أسهم المجموعة لمصلحته عند إتمام الصفقة.

وأضاف أن الصفقة ستتم عند استكمال شروط الاتفاقيات المعنية، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات النظامية ذات الصلة.

وأشار إلى أن الصفقة تهدف إلى زيادة رأسمال مجموعة كابيتال بنك، ورفع إجمالي حقوق المساهمين فيها إلى حوالي 846 مليون دولار.

واعتبر أن هذا سيسهم في تعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ إستراتيجيتها "حيث تسعى لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والسعودية والأسواق الأخرى التي تعمل بها".