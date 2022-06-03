النفط يرتفع رغم خطة أوبك بلس لزيادة الإنتاج.. وهذا ما قاله بايدن

ارتفع النفط اليوم الجمعة مدعوما بتوقعات بأن قرار أوبك بزيادة المستويات المستهدفة من الإنتاج أكثر قليلا عما كان مخططا له، لن يؤثر بشكل كبير على المعروض الشحيح في الأسواق العالمية وبزيادة الطلب مع تخفيف الصين لقيود كوفيد-19.

وقرر تكتل "أوبك بلس" (+OPEC) -الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجي نفط مستقلين ومنهم روسيا- زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين بدلا من 432 ألف برميل يوميا وفقا لاتفاق سابق.

وارتفع خام برنت 1.5% إلى 119.37 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:38 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.3% إلى 118.57 دولارا.

ويتجه الخام الأميركي نحو تحقيق سادس ارتفاع أسبوعي له بسبب شح المعروض الأميركي، مما أثار حديثا عن فرض قيود على تصدير الوقود أو ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط والغاز.

بايدن يرحب بقرار أوبك

وقد رحب الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم بإعلان منظمة أوبك بشأن زيادة الإنتاج، لكنه قال إنه غير متأكد من أن ذلك يكفي.

وقال بايدن للصحفيين في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير "لقد اعترفوا بوجود نقص في النفط وأصدروا بيانا بشأن اعتزامهم زيادة الإنتاج. لا أعرف ما إذا كان هذا كافيا. أعلم أنه أمر إيجابي".

وأظهر تقرير المخزون الأسبوعي أمس الخميس تراجع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 5.1 ملايين برميل، بزيادة أكثر من المتوقع، كما انخفضت أيضا مخزونات البنزين، مما يؤكد نقص الإمدادات.

وارتفع الطلب أيضا، وخففت شنغهاي -المركز المالي للصين- والعاصمة بكين قيود مكافحة فيروس كورونا وتعهدت الحكومة الصينية بتحفيز الاقتصاد.