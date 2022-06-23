مقارنة مع ما قبل كورونا.. تعرف على تكلفة حج هذا العام في 19 دولة عربية

من المقرر أن يوافق موسم الحج 1443 هجرية هذا العام الفترة ما بين 7 إلى 12 يوليو/تموز 2022، وسيتوافد ضيوف الرحمن إلى المشاعر المقدسة من مختلف دول العالم بعد انقطاع استمر عامين بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وقد سجلت تكلفة حج هذا العام ارتفاعا في معظم الدول العربية مع بعض الاستثناءات القليلة بالنظر إلى عوامل عديدة.

وقد جاءت استعدادات الحج في مختلف الدول العربية متأخرة هذا العام بسبب انتظار ترتيبات الحج التي تقررها السلطات السعودية التي ترعى شؤون الحج، ولم تفصح وزارة الحج السعودية عن الضوابط والشروط المعتمدة في موسم هذا الحج إلا في شهر مايو/أيار الماضي.

ومن أبرز هذه الشروط تقليص حصة كل الدول بنسبة 45%، وأن يكون سن الحاج أقل من 65 عاما، فضلا عن بعض الشروط الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، والتي اعتمدت عقب تفشي الجائحة في عام 2020.

ويعزى ارتفاع تكلفة الحج لهذا الموسم لعدة أسباب، بعضها مرتبط بالظروف العالمية والبعض الآخر مرتبط بارتفاع التكاليف والرسوم في السعودية، وقد حددت لجنة الحج العليا في سوريا 5 أسباب لارتفاع التكلفة:

1- التضخم العالمي في الأسعار وهو ما يؤثر على مختلف الأسعار ولاسيما الإيواء والغذاء في السعودية.

2- ارتفاع أسعار الخدمات الإلزامية (خدمات المشاعر والطوافة والنقل…).

3- إضافة خدمات إلزامية جديدة (الطوارئ والتأمين الصحي ورسوم التأشيرة).

4- ارتفاع نسبة ضريبة القيمة المضافة في السعودية من 5% إلى 15%.

5- ارتفاع أسعار تذاكر الطيران في جميع الشركات بالمنطقة والعالم.

وارتفعت التكلفة في أغلب الدول العربية بنسب متفاوتة ناهز أعلاها 300% في لبنان وأدناها 5% في الأردن، في حين استقرت التكلفة بالنسبة للحجاج الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية.

وفيما يلي تفاصيل تكلفة الحج في 19 دولة عربية مع مقارنتها بآخر موسم حج قبل جائحة كورونا:

السعودية

تبدأ كلفة الحج في المملكة من 10238 ريالا (2728 دولارا)، وتصل إلى 14737 ألف ريال (3927 دولارا).

الإمارات

يقدر الحد الأدنى لكلفة الحج بـ25 ألف درهم إماراتي وتصل إلى 60 ألفا وأكثر بالنسبة لما يسمى بالحج الفاخر، في حين كانت التكلفة في عام 2019 تتراوح بين 18 ألفا و45 ألف درهم حسب تصريحات مديري شركات الحج والعمرة لوسائل إعلام إماراتية، ما يعني زيادة بين 33% و38% بين الموسمين السابق والجاري.

قطر

تبدأ كلفة الحج من 32 ألف ريال قطري (8788 دولارا)، وتصل إلى 70 ألف ريال (19225 دولارا).

الكويت

تبلغ أدنى كلفة للحج 1650 دينارا كويتيا (5375 دولارا)، ويسمى الحج الميسر، في حين كانت كلفة هذا النوع من الحج في موسم الحج الذي سبق أزمة كورونا بحدود 1300 دينار (4234 دولارا) حسب تصريح للجنة العليا للحج والعمرة في الكويت، وهو ما يعني زيادة قاربت 27%.

وبصرف النظر عن الحج الميسر، تتراوح أسعار الحج لدى الحملات المعتمدة في الكويت هذا العام بين 2250 دينارا (7329 دولارا) و3 آلاف دينار (9772 دولارا)، ما يمثل زيادة بنسبة 30% عن آخر موسم حج.

وزارة الاوقاف تعتمد اسعار الحج الميسر 1650 دينار و 1690 و 1750 🇰🇼 pic.twitter.com/87WTmDRUsE — كويـتي حُـ ـر 🇰🇼 (@Kuwaity__7r) June 4, 2022

سلطنة عُمان

تبلغ كلفة مسار الحج جوا من السلطنة إلى المدينة المنورة 7577 ريالا سعوديا (2019 دولارا)، في حين تبلغ كلفة مسار الجو إلى مدينة جدة 7380 ريالا سعوديا (1966 دولارا)، أما كلفة الحج برا من السلطنة إلى المدينة أو مكة المكرمة فتناهز 5915 ريالا (1576 دولارا).

تكاليف أجور خدمات المؤسسات بالمملكة العربية السعودية لحجاج #سلطنة_عمان بالديار المقدسة لموسم #حج١٤٤٣هـ pic.twitter.com/azNF8ooX5N — وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – سلطنة عمان (@meraoman) June 2, 2022

اليمن

حددت كلفة حج اليمنيين لهذا الموسم بـ 12820 ريالا سعوديا (3416 دولارا)، وكان متوسط تكاليف الحج في اليمن في آخر موسم قبل الجائحة 2300 دولار، بزيادة قدرها 30%، وفق تصريح لمسؤول في وزارة الأوقاف اليمنية.

العراق

تناهز كلفة الحج جوا 4200 دولار وكلفة الحج برا 3450 دولارا، في حين كانت التكلفة في عام 2019 تتراوح بين 3 ملايين و700 ألف دينار عراقي (2535 دولارا) لحجاج البر، و4 ملايين و850 ألف دينار لحجاج الجو (3322 دولارا)، أي بزيادة 26.4% للحج جوا و36% للحج برا.

أول وفد من الحجاج القادمين برًا؛ من جمهورية العراق، وصلوا #بسلامٍ_آمنين، بعد عامين من التوقّف بسبب ظروف جائحة كورونا. كان في استقبالهم أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق

pic.twitter.com/cPOKF26JI2 — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 18, 2022

فلسطين

تتراوح التكلفة بين 2700 دينار أردني (3808 دولارات) و2800 دينار أردني (3949 دولارا) في الضفة الغربية، وتزيد الكلفة في قطاع غزة لتناهز 3200 دينار (4513 دولارا) بسبب اختلاف آلية السفر والرسوم على المعابر والتنقل من القطاع إلى القاهرة وصولا إلى المملكة، وهي نفس أسعار الموسم السابق وفق تصريحات وزارة الشؤون الدينية الفلسطينية.

وتبلغ كلفة الحج بالنسبة لفلسطينيي الداخل 30 ألف شيكل إسرائيلي (8704 دولارات) بزيادة قدرها 3 آلاف شيكل (870 دولارا) عن آخر موسم للحج، أي بزيادة 10%.

وتشرف وزارة الأوقاف الأردنية على عملية الحج للفلسطينيين، سواء في الضفة الغربية أو داخل الخط الأخضر وأيضا قطاع غزة.

سوريا

تبلغ كلفة حج السوريين لهذا الموسم 3700 دولار وكانت في آخر موسم حج في عام 2019 بحدود 3 آلاف دولار تقريبا، ما يعني 23% زيادة في التكلفة.

وجدير بالذكر أن ملف حج السوريين هو بيد لجنة الحج العليا وهي تابعة للمعارضة السورية (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة)، وذلك بعدما سحبت السعودية الملف من النظام السوري منذ عام 2012 بعد عام على اندلاع الثورة.

الأردن

تراوحت تكلفة حج هذا الموسم بين ألفي دينار (2820 دولارا) و2200 دينار (3103 دولارات)، في حين كانت التكلفة في آخر موسم حج بحدود 2100 دينار (2961 دولارا)، ما يعني زيادة طفيفة بين الموسمين ناهزت 5%.

لبنان

بلغت كلفة الحج لهذا العام 6 آلاف دولار كحد أدنى، وقد ترتفع إلى 12 ألف دولار، في حين كانت الكلفة في عام 2019 ما بين 2300 دولار و3 آلاف دولار، ما يعني زيادة بين 160% و300%.

مصر

تتراوح تكاليف الحج لهذا الموسم ما بين 82 ألف جنيه (4375 دولارا) و177 ألفا و500 جنيه (9445 دولار)، وشهدت هذه التكاليف ارتفاعا مقارنة بالموسم السابق (أي 2019) بلغ 30% إلى 40%.

السودان

تبلغ أدنى كلفة لحج السودانيين هذا الموسم مليونين و117 ألف جنيه سوداني (4637 دولارا)، في حين تلامس أعلى كلفة مبلغ مليونين و857 ألف جنيه (6258 دولارا).

وتتفاوت تكلفة الحج حسب الولايات السودانية، إذ تنخفض في ولايات البحر الأحمر حيث يسافر حجاج هذه الولايات بحرا، في حين ترتفع الكلفة في الولايات البعيدة الموجودة في إقليم دارفور في أقصى الغرب، والتي ينتقل الحجاج فيها إلى الديار السعودية عبر الرحلات الجوية.

حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً وعوداً حميداً..

بهذه الكلمات والزغاريد، استقبلت الأم السودانية منى الحاج هدية أبنائها بدفع تكاليف رحلتها للحج 😍

حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً لجميع حجاج هذا العام🌹 pic.twitter.com/QgRwBSA3Ab — AJ+ عربي (@ajplusarabi) June 10, 2022

ليبيا

قبل أن تصدر حكومة الوحدة الوطنية قرارا في 29 مايو/أيار الماضي يقضي بتحمل خزينة الدولة كامل تكاليف الحج للحجاج الليبيين، كانت كلفة الحج بحدود 32 ألف دينار (6500 دولار)، مع توفير السلطات دعما ماليا للحجاج يعادل نصف المبلغ.

تونس

تقدر كلفة الحج لهذا الموسم بـ16 ألفا و400 دينار (5279 دولارا)، في حين كانت في موسم 2019 بحدود 13 ألفا و896 دينارا (4473 دولارا)، أي بارتفاع ناهز 18%.

الجزائر

حددت كلفة الحج بحدود 856 ألف دينار (5866 دولارا)، في حين كانت 565 ألف دينار (3872 دولارا) في 2019، ما يعني أن التكلفة لهذا العام زادت بنسبة 51.5%.

المغرب

حددت تكلفة الحج لهذا الموسم بـ63 ألفا و800 درهم (6337 دولارا)، في حين كان المبلغ في آخر موسم حج بحدود 46 ألفا و551 درهما (4623 دولارا)، أي بزيادة قدرها 37%.

موريتانيا

بلغت كلفة الحج لهذا العام 223 ألف أوقية (6106 دولارات)، في حين بلغت التكاليف في عام 2019 نحو 149 ألفا و201 أوقية (4085 دولارا)، ما يمثل زيادة قدرها 49%.