أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية دفع تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوياته في 40 عاما الشهر الماضي ليبلغ 9.1%، وجاءت البيانات متماشية مع نتائج استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته رويترز.

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بالمقارنة مع انخفاضها قبل عام أسهم في زيادة كبيرة في التضخم، وأضاف المكتب أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7% على أساس شهري في مايو/ أيار.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمكافحة ارتفاع الأسعار، وأضاف "نستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار، يمكننا بناء اقتصاد أقوى من خلال سياسة نقدية مستقلة، وسياسة مالية مسؤولة لا تزيد من الضغوط التضخمية، ومن خلال تعزيز الإنتاجية والنمو في الأجل الطويل".

وقادت أسعار الغذاء والوقود والإسكان، تضخم أسعار المستهلك في المملكة المتحدة، رغم أن بنك إنجلترا نفذ 5 عمليات زيادة على أسعار الفائدة خلال العام الجاري، دون أن ينجح في خفض نسب التضخم.

وذكر البنك أن تقديراته تشير إلى أن التضخم بحلول الربع الأخير من العام الجاري قد يزيد قليلا على 10%، على أن يتراجع إلى 2% في غضون عامين.