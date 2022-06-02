ترقب لارتفاع الأسعار بمصر بعد تخطي الدولار الجمركي سعر الصرف لأول مرة

لاقى ارتفاع سعر الدولار الجمركي مقابل سعر الصرف في مصر العديد من المخاوف عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي.

والدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وعبّر مصريون عن مخاوفهم وتوقعاتهم بارتفاع أسعار السلع المستوردة خلال الأيام المقبلة عقب إعلان الحكومة، أمس الأربعاء، رفع سعر الدولار الجمركي ليتخطى ولأول مرة سعر صرف الدولار في البنوك.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية، أمس الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى ‭‭18.64‬‬جنيها في يونيو/حزيران الجاري مقابل 17 جنيها للدولار في مايو/أيار الماضي.

من المفارقات العجيبة والمثيرة للدهشة ان يكون سعر الدولار الجمركي اعلي من الدولا الطبيعي ، لكن انا بشوفه من منظور مختلف وهو ان التعويم الكامل للجنيه اصبح قاب قوسين او ادني. — 𝔼𝕩𝕔𝕖𝕝𝕝𝕖𝕟𝕔𝕖 𝔼𝕝𝕘𝕠𝕙𝕒𝕣𝕪 (@gohary3000) June 1, 2022

المالية تقرر رفع سعر الدولار الجمركي .. رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات محمد البهي يشرح تفاصيل هذا القرار لـ #مساء_dmc pic.twitter.com/sZ3LFtFf92 — dmctv (@dmctv) June 1, 2022

وقال مغردون إن الدولة اتجهت لرفع سعر الدولار الجمركي حتى لا تتحمل خسارة تثبيت سعر الدولار، وأن هذا يعني تعويما وشيكا جديدا خلال الأشهر المقبلة.

وحذّر نشطاء من موجة تضخم جديدة ستلحق بالموجات السابقة لتزيد من الأعباء وهموم المواطن المصري اقتصاديا خاصة فيما يخص الأجهزة الكهربائية والسلع المستوردة.

سعر الدولار الجمركي ارتفع 2.64 جنيه وسجل 18.64.. يعني موجة غلاء جديدة للسلع المستوردة — Abdel عبد القادر سعيد (@abdelkadr_saeid) June 1, 2022

وقال إعلاميون إن رفع سعر الدولار الجمركي سيتسبب في ارتفاع أسعار السيارات بنسب كبيرة إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وقالت شعبة المستوردين إن الزيادة المتوقعة في أسعار السلع هي 10% بسبب رفع سعر الدولار الجمركي.

وفي تعاملات متقلبة اليوم الخميس انخفض سعر صرف الجنيه المصري إلى 18.63 أمام الدولار الأميركي، متراجعا بنحو 0.2%.

وتراجعت قيمة الجنيه المصري بأكثر من ‭‭‭14‬‬‬% في مارس/آذار الماضي بعد أسابيع من الضغوط على العُملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد حرب روسيا على أوكرانيا.