اقتصاد|مصر

ترقب لارتفاع الأسعار بمصر بعد تخطي الدولار الجمركي سعر الصرف لأول مرة

One hundred dollar bill on the egyptian pounds banknotes background صورة1 ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 12 بالمائة - تصوير المراسل
قيمة الجنيه المصري تراجعت بأكثر من ‭‭‭14‬‬‬% منذ مارس/آذار الماضي (غيتي)
2/6/2022

لاقى ارتفاع سعر الدولار الجمركي مقابل سعر الصرف في مصر العديد من المخاوف عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي.

والدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وعبّر مصريون عن مخاوفهم وتوقعاتهم بارتفاع أسعار السلع المستوردة خلال الأيام المقبلة عقب إعلان الحكومة، أمس الأربعاء، رفع سعر الدولار الجمركي ليتخطى ولأول مرة سعر صرف الدولار في البنوك.

وأعلنت مصلحة الجمارك المصرية، أمس الأربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى ‭‭18.64‬‬جنيها في يونيو/حزيران الجاري مقابل 17 جنيها للدولار في مايو/أيار الماضي.

وقال مغردون إن الدولة اتجهت لرفع سعر الدولار الجمركي حتى لا تتحمل خسارة تثبيت سعر الدولار، وأن هذا يعني تعويما وشيكا جديدا خلال الأشهر المقبلة.

وحذّر نشطاء من موجة تضخم جديدة ستلحق بالموجات السابقة لتزيد من الأعباء وهموم المواطن المصري اقتصاديا خاصة فيما يخص الأجهزة الكهربائية والسلع المستوردة.

وقال إعلاميون إن رفع سعر الدولار الجمركي سيتسبب في ارتفاع أسعار السيارات بنسب كبيرة إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وقالت شعبة المستوردين إن الزيادة المتوقعة في أسعار السلع هي 10% بسبب رفع سعر الدولار الجمركي.

وفي تعاملات متقلبة اليوم الخميس انخفض سعر صرف الجنيه المصري إلى 18.63 أمام الدولار الأميركي، متراجعا بنحو 0.2%.

وتراجعت قيمة الجنيه المصري بأكثر من ‭‭‭14‬‬‬% في مارس/آذار الماضي بعد أسابيع من الضغوط على العُملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد حرب روسيا على أوكرانيا.

المصدر : مواقع إلكترونية + وكالات + وكالة سند