أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية عن بياناتها المالية للعام المالي الماضي بأكمله، وقالت المجموعة في تقريرها السنوي لعام 2022/2021، إنها حققت ربحا صافيا بلغ 5.6 مليارات ريال (1.5 مليار دولار)، خلال السنة المنتهية في 31 مارس/آذار الماضي، بنسبة زيادة وصلت 200% مقارنة بنتائج العام السابق.

وارتفع إجمالي عائدات المجموعة إلى 52.3 مليار ريال (14.4 مليار دولار) بزيادة بلغت 78% مقارنة بالعام المالي الماضي، و2% أعلى من المستويات التي حققتها قبل انتشار جائحة كورونا بين عامي 2019 و2020.

ونمت عائدات الركاب للعام المالي الثاني على التوالي بنسبة 210% بفضل نمو شبكة وجهات الناقلة القطرية، وزيادة حصتها السوقية.

ونقلت الخطوط الجوية القطرية 18.5 مليون مسافر، بزيادة بلغت 218% مقارنة بالعام المالي الماضي.

كما حافظت القطرية للشحن الجوي على مكانتها عالميا، حيث نمت عائداتها بنسبة 25%، مقارنة بالعام المالي الماضي مع نمو سعة الشحن (عدد الأطنان المتاحة لكل كيلومتر).

5.6 مليار ريال أرباح الخطوط الجوية القطرية خلال العام المالي 2022/2021. #قناhttps://t.co/BxQka1SUIa pic.twitter.com/8FhN1561QJ — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) June 16, 2022

نتائج تاريخية

وأشارت المجموعة في تقريرها إلى أنها حققت نتائج إيجابية، وقالت إن هذه النتائج ليست الأعلى في تاريخ المجموعة فحسب، وإنما أيضا على مستوى شركات الطيران العالمية الأخرى التي كشفت عن نتائجها المالية للعام المالي الحالي.

وقال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري ورئيس مجلس إدارة مجموعة الخطوط الجوية القطرية إن المجموعة لعبت دورا محوريا في قطاع الطيران، وتعدّ هذه النتائج المالية مؤشرا واضحا وجليا على الأداء القوي للمجموعة، في أعقاب عدد من التحديات.

وأضاف "فخورون بالإنجازات التي حققناها هذا العام، وبالمرونة والسرعة التي استجابت من خلالها المجموعة لهذه التحديات".

من جهته قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للمجموعة إن المجموعة تحتفل هذا العام بمرور ربع قرن منذ إعادة إطلاق عملياتها، مع الحفاظ على أداء قوي وأرباح متنامية.

وأضاف "التزامنا بإتاحة أفضل خيارات السفر والحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان المتبعة في قطاع الطيران وكسب ثقة مسافرينا، مكّننا من أن نصبح وبكل فخر شركة الطيران المفضلة لدى ملايين المسافرين حول العالم، فقد سعينا لاغتنام كافة الفرص المتاحة ولم ندّخر جهدا لتحقيق أهدافنا".

وتابع الباكر "خلال عام 2021، نمت عملياتنا بشكل كبير لتصبح (شركتنا) أكبر شركة طيران للرحلات الطويلة في العالم، وذلك وفق "مؤشر عائدات الركاب لكل كيلو متر" (RPKs)".