قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، أمس السبت، إن اقتصاد بلاده يواصل النمو والتصدير وإيجاد فرص عمل على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية الحالية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في قمة الأعمال العربية التركية الثانية المنعقدة في إطار منتدى الأعمال الدولي بولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا.

وأشار نباتي إلى أن تركيا دولة تتمتع بمزايا كبيرة على صعيد التنمية بسبب ديناميكية سكانها وبنيتها التحتية الصناعية القوية، وريادة عالم الأعمال لديها.

وأضاف: بفضل هذه المزايا، أظهر بلدنا أداء قويا في النمو سنوات عديدة، وكان أحد البلدان التي تعافت من الأزمات الاقتصادية بأسرع ما يمكن، ولم يتغير هذا التقليد خلال فترة وباء كورونا الذي أصاب الاقتصاد العالمي بشدة.

ولفت وزير المالية إلى أن القطاع المصرفي يواصل النمو والبقاء قويا على الرغم من الأزمة والصدمات.

وأوضح نباتي أن إجمالي حجم أصول القطاع المصرفي ارتفع نهاية 2021، بنسبة 51% مقارنة بالعام الذي سبقه بالغا 9.2 تريليونات ليرة (الدولار = 17.11 ليرة).

وأكد أن الاقتصاد التركي يواصل النمو والتصدير وإيجاد فرص العمل على الرغم من التحديات العالمية والإقليمية الحالية.

مواجهة التضخم

وقال نباتي إن جائحة كورونا التي اجتاحت العالم خلال 2020، والحرب الروسية والأوكرانية التي تفجرت العام الجاري، تسببتا بارتفاع أسعار السلع الأساسية في العالم وعلى رأسها أسعار الطاقة والغذاء، فضلا عن انقطاع في سلاسل التوريد.

وأوضح الوزير أن مكافحة التضخم المتزايد -الذي بلغ أعلى مستوى له في 24 عاما عند 73.5% الشهر الماضي، لا تزال تمثل أولوية قصوى.

وزير التجارة التركي: المقاولون الأتراك يتولون 3.5 آلاف مشروع في الدول العربية بقيمة 167.6 مليار دولار.

كما ذكر أن معدلات التضخم في العالم بلغت ذروتها في آخر 40 عاما، ولم تسلم الدول المتقدمة منها.

وأشار نباتي إلى أن تركيا ما تزال تتميز بشكل إيجابي عن العديد من البلدان من حيث عجز الميزانية ومخزون الدين العام.

هذا وقد أطلقت الحكومة سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى استخدام البنوك وأسواق السندات لتهدئة التضخم المتصاعد، وتثبيت العملة المتراجعة.

من جهته قال وزير التجارة محمد موش، خلال المناسبة ذاتها، إن الاقتصاد التركي حقق خلال العام الماضي نموا بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق له، وإنه حقق بذلك أقوى معدل نمو السنوات العشر الماضية.

وأعلن موش أن إجمالي صادرات بلاده العام الماضي سجل رقما قياسيا بواقع 225 مليار دولار، مؤكدا أن تركيا تهدف لرفع قيمة صادراتها إلى 250 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى أن حجم التجارة مع الدول العربية بلغ 67.4 مليار دولار العام 2021 بزيادة قدرها 14.2% مقارنة بالعام السابق.

وأكد موش أن تركيا راغبة ومصممة على اتخاذ جميع الخطوات لتطوير العلاقات مع الدول العربية.

وأوضح أن المقاولين الأتراك يتولون 3500 مشروع في الدول العربية بقيمة 167.6 مليار دولار، ويقدمون مساهمة كبيرة في تنميتها.