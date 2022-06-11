أسعار الوقود في الولايات المتحدة ترتفع لأعلى مستوياتها منذ 14 عاما

تجاوز متوسط ​​سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة -اليوم السبت- 5 دولارات للغالون للمرة الأولى على الإطلاق، وفق ما أفادت به الجمعية الأميركية للسيارات.

وسجل سعر البنزين ارتفاعا بقيمة 60 سنتا مقارنة بمايو/أيار الماضي، حسب المصدر ذاته. وبلغت أسعار النفط والوقود المكرر هذا العام في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ 14 عاما، حسب وسائل إعلام أميركية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات الناتجة عنها، وإلى انتعاش استخدام الطاقة مع تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.

ودفعت أسعار الغاز القياسية التضخم إلى نسبة 8.6% في الأشهر الـ12 الماضية حتى نهاية مايو/أيار الماضي، وفقا لأحدث مؤشر لأسعار المستهلك، وهو مقياس التضخم الأساسي.

وأعلن مكتب العمل والإحصاء الفدرالي -أمس الجمعة- أن نسبة التضخم في الولايات المتحدة في مايو/أيار بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 1981.