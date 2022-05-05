سجل الدولار اليوم الخميس أكبر انخفاض في أكثر من شهر، وحقق الذهب مكاسب بنحو 1% بعدما رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لكنه استبعد فكرة رفع أكبر للفائدة قريبا.

وانخفض مؤشر الدولار متراجعا عن أعلى مستوى له في 5 أعوام، وهبط 0.9% إلى 102.450 نقطة.

ارتفع الدولار النيوزيلندي 1.7% وهي أكبر زيادة خلال يوم واحد في عامين وسجل 0.6537 دولار أميركي.

حقق الدولار الأسترالي أكبر مكسب يومي له في أكثر من 10 أعوام، وقفز بـ 2.2%، وسجل في أحدث تداول له 0.7236 دولار أميركي متراجعا على نحو طفيف عن ذروة سجلها مساء عند 0.7265 دولار.

وسجل في أحدث تداول له 0.7236 دولار أميركي متراجعا على نحو طفيف عن ذروة سجلها مساء عند 0.7265 دولار. صعد اليورو بنحو 1% وسجل في أحدث تداول له 1.0606 دولار.

ارتفع الين الياباني وسجل 130 مقابل الدولار، وبلغ في أحدث معاملاته 129.26 مقابل الدولار.

أما الجنيه الأسترليني فزاد بأكثر من 1% إلى 1.2605 دولار.

وتتأهب الأسواق لرفع بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من العام.

وتلقت العملات الرقمية دعما من خسائر الدولار، وحققت عملة بيتكوين الرقمية أفضل أداء يومي لها في أكثر من 5 أسابيع وزادت 5% لتصل إلى أقل بقليل من 40 ألف دولار.

وكان التداول ضعيفا في آسيا بسبب عطلة عامة في اليابان.





الذهب يصعد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة لكبح جماح التضخم الذي يرى البنك المركزي أنه عامل يهدّد الاقتصاد.

وبحلول الساعة 01:02 بتوقيت غرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1898.06 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد صعوده بنسبة 1% في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4% إلى 1894.20 دولارا للأوقية.

ورفع المركزي الأميركي سعر الفائدة أمس الأربعاء بمقدار نصف نقطة مئوية في أكبر قفزة منذ 22 عاما.

وناشد رئيس المركزي جيروم باول الأميركيين الذين يعانون من ارتفاع التضخم التحلّي بالصبر في حين يتخذ المسؤولون إجراءات قاسية للسيطرة عليه.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية بشدة أمس الأربعاء، الأمر الذي دعم الذهب.

أما المعادن النفيسة الأخرى فصعدت الفضة 1.1 % إلى 23.19 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.6% إلى 997.19 دولارا للأوقية، في حين زاد البلاديوم 0.8% إلى 2274.43 دولارا للأوقية.





5 بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة

وفي رد فعل مباشر من دول مجلس التعاون الخليجي التي ترتبط عملاتها بالدولار أو بسلة عملات، رفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية.

وأشار إلى أنه زاد معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" إلى 1.75%. كما رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس المعروف بالريبو العكسي إلى 1.25%.

وفي قطر، رفع المصرف المركزي سعر الفائدة الرئيسي للإيداع نصف نقطة مئوية إلى 1.5%، كما زاد سعر فائدة الإقراض بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.75%.

من جهته، زاد بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية إلى 2% بدأ من اليوم الخميس.

وفي الإمارات، أعلن المصرف المركزي زيادة سعر الفائدة الأساسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وأضاف أنه أبقى سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي عبر التسهيلات الائتمانية عند نصف نقطة مئوية فوق سعر الأساس.

ورفع مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي للودائع لمدة أسبوع بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.75%.

تأثيرات عالمية

من المتوقع أن تكون لقرار رفع سعر الفائدة تداعيات عالمية واسعة النطاق.

فمن خلال رفع أسعار الفائدة، سيجعل بنك الاحتياطي الفدرالي الاقتراض أكثر تكلفة على الأسر والشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم.

ومن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى تهدئة الطلب على السلع والخدمات، مما يساعد على تخفيف تضخم الأسعار في الولايات المتحدة، الذي وصل مارس/آذار الماضي إلى ذروة غير مسبوقة منذ ديسمبر/كانون الأول 1981 عند 8.5% متأثرا بحرب روسيا على أوكرانيا.





ماذا عن المنطقة العربية؟

لكن كيف يؤثر هذا الأمر على المنظومة الاقتصادية العربية، على وجه الخصوص؟

الإجابة أن رفع الفائدة الأميركية له تداعيات جمة على الاقتصادات العربية ومن أبرزها: