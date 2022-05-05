بعد رفع الفائدة في أميركا.. تشاؤم بمواقع التواصل حول مستقبل الجنيه المصري

القاهرة- على وقع تكهنات بشأن الدولار والذهب والجنيه، استيقظ المصريون صباح اليوم الخميس على نقاشات وتوقعات اقتصادية، طغت على الأجواء الهادئة بمناسبة عطلة عيد الفطر المبارك.

وتصدر وسم "الجنيه المصري" مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان البنك الفدرالي الأميركي رفع الفائدة، وسط توقعات بانخفاض جديد للعملة المصرية، حيث يبلغ سعر الدولار حاليا نحو 18.5 جنيها مصريا بعد أن كان في حدود 15.7 جنيها.

ورغم عدم صدور قرار رسمي من البنك المركزي المصري، فإن رواد مواقع التواصل توقعوا ارتفاعا جديدا في سعر الدولار، يزيد من معاناة المصريين الذين يواجهون بالفعل موجة تضخمية وارتفاعا مستمرا في الأسعار.

تلك التوقعات السلبية، دفعت نشطاء للتفاعل أيضا عبر وسمي الدولار والذهب، حيث تحدث البعض عن سيطرة الدولار على الاقتصاد المصري والعالمي، فيما تحدث آخرون حول ضرورة شراء الدولار أو الذهب تحسبا للانخفاض المتوقع في سعر الجنيه.

واعتبر مغردون أن حالة القلق التي سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مستقبل الجنيه، تشير إلى حالة من التشاؤم تسيطر على المناخ الاقتصادي في مصر، وهو ما يستدعي تدخلا حكوميا وتغييرا في السياسات لمواجهة الأزمات المتوقعة.

لماذا يهتم الجميع في #مصر بأخبار #رفع_الفائدة في #الولايات_المتحدة؟ ولماذا يتوقعون تخفيض سعر #الجنيه_المصري أمام #الدولار؟ ولماذا زاد طلب المصريين على #الذهب حتى شح؟

هذا المناخ المتشائم في حد ذاته استفتاء على الثقة في #الاقتصاد المصري، وعلى النظام المصري تغيير سياساته فوراً. pic.twitter.com/Y1YETHgxM1 — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) May 5, 2022

#الذهب #الدولار

اشترينا 44 طن دهب قبل الازمة الروسية الاوكرانيه و#مصر ضاعفت احتياطي الدهب ونوعنا في الاحتياطي النقدي بتاعنا الاحتياطي النقدي

{دولار ، يورو ، يوان صيني ، استرليني ، ين ياباني مصرعندها

تصور عن الاقتصاد العالمي الفترة الجاية لانها لعيبة شطرنج محترفه 🇪🇬 pic.twitter.com/u9PDVm5yeo — ✌️ 🇪🇬🇪🇬 Abbass Elmohandes 🇪🇬 🇪🇬 ✌️ (@AbbassElmohand1) May 4, 2022

الناس اللى معاها فلوس هيتجننوا و مرعوبين على فلوسهم و قيمتها اللى بتقل

الحمد لله مش معايا فلوس اخاف عليها ولا افضل صاحى طول الليل اغير فلوسى دولار ولا دهب ولا استثمرها فى ايه و يتنصب عليا

#الدولار — hamed054 (@metrhamed) May 4, 2022

#الدولار

للمرة الالف بعد المئة ، الذين هرولوا واشتروا شهادات ال 18% سيتكبدون خسائر كبيرة لان معدل التضخم يواصل الارتفاع بشكل جنوني لعجز الدولة عن اي نشاط اقتصادي يدعم العملة الوطنية ..قيمه شهاداتكم تتناقص يوميا — ابوسويلم (@freedom_tous) May 3, 2022

مقترحات وخطوات

من جهته، قدّم الخبير في الشؤون الاقتصادية والكاتب الصحفي مصطفى عبد السلام، نصائح عدة للحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة المقبلة، مشيرا إلى إمكانية الحد من التأثيرات السلبية لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وعبر حسابه بالفيسبوك، طالب عبد السلام البنوك بأن تسرع في ملء ماكينات الصرف الآلي بالنقود لطمأنة الناس، كما دعا إلى عدم التكالب على شراء الدولار من قبل الأفراد والمدخرين دون ضرورة، وإيداع الدولارات في البنوك، وعدم التكالب على شراء السلع، ومقاطعة السلع التي يرتفع سعرها وتفضيل المنتج المحلي.

وأشار إلى ضرورة تشكيل مجموعة اقتصادية محترفة ومستقلة لإدارة الملف الاقتصادي بعيدا عن الحكومة الحالية وعن أي ضغوط سياسية، على أن يتم تنفيذ ما تتوصل له على الفور، مع ترك مهمة إدارة السياسة النقدية للبنك المركزي دون تدخلات سياسية، واتخاذ البنك المركزي خطوات سريعة لطمأنة السوق والمتعاملين مع البنوك.

ولفت عبد السلام إلى أهمية خفض الدولار الجمركي وتجميد ضريبة القيمة المضافة مؤقتا حتى تهدأ الأسعار، مع طرح أوعية ادخارية جذابة للمتعاملين مع البنوك وبعائد يفوق التضخم الحقيقي وليس المعلن، وذلك للحد من عودة ظاهرة الدولرة الخطيرة على الاقتصاد وسوق الصرف.

واختتم الكاتب المتخصص بالاقتصاد بالقول إن أبرز الخطوات هي لجم الاقتراض الخارجي الذي هو السبب الرئيسي للأزمة التي تمر بها البلاد حاليا.

أسعار الذهب

وبالتزامن مع ارتفاع سعره عالميا، سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات قياسية جديدة وغير مسبوقة في بداية تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة لكبح جماح التضخم الذي يرى البنك المركزي أنه عامل يهدّد الاقتصاد.

وجاءت أسعار الذهب وفقا لوسائل إعلام مصرية كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 نحو 1332 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 نحو 1165 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 نحو 999 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 9930 جنيها.

وكان البنك المركزي المصري قد قام بشراء نحو 44.4 طنا من الذهب خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار 2022، ليرتفع احتياطي مصر من الذهب إلى 125 طنا، مقارنة بنحو 81 طنا في يناير/كانون الثاني 2021، وذلك بحسب التقرير ربع السنوي الصادر من مجلس الذهب العالمي في 28 أبريل/نيسان الماضي.

عمليات شراء المركزي للذهب، جاءت بالتزامن مع تراجع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 4 مليارات دولار، حيث انخفض الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى نحو 37 مليار دولار في مارس/آذار 2022، مقارنة بنحو 40.9 مليار دولار في فبراير/شباط من العام الجاري.

وأثارت عمليات الشراء جدلا بين الخبراء حول توقيتها وجدواها، حيث قال بعضهم إنها خطوة خاطئة بسبب ارتفاع أسعار الذهب وحاجة البلاد إلى الدولار حاليا، فضلا عن توقعات بتراجع أسعار الذهب.

لكن آخرين قالوا إن مصدر الذهب الذي حصل عليه البنك المركزي هو حصة مصر في منجم السكري، وإن مصر استغلت بندا في العقد يمنحها في حالات معينة الحق في الحصول علي حصتها لمدة عام دفعة واحدة، وبالتالي لم تشتر الذهب بالدولار، كما قال آخرون إن بعضا من تلك الكمية جاءت من السوق المحلي عبر تجميع جزء كبير من الذهب الخام بالأسواق والموجه للتصدير للخارج، وشرائه بالعملة المحلية.

وفي تصريحات صحفية، قال خبير أسواق المال أحمد معطي، إن التوقيت المناسب لشراء الذهب دائما يكون في بداية أزمة عالمية كبرى، أو في نهاية أزمة عالمية، لأن المتعارف عليه أن الذهب هو الملاذ الآمن وقت الأزمات، موضحا أنه لا خوف نهائيا من أن تتراجع أسعار الذهب كما هو متوقع، لأنه في أسوأ السيناريوهات وهو تراجع الأسعار العالمية للذهب فإنه سيعاود الارتفاع من جديد.

انشغال المصريين اليوم الخميس بالجنيه والدولار والذهب، يأتي استمرارا لانشغالهم بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي تهدد مسيرة 8 سنوات مما تصفه الحكومة المصرية بالإصلاح الاقتصادي، وذلك على وقع الحرب الروسية على أوكرانيا، وما نجم عنها من تأثيرات اقتصادية سلبية.

ويبدو أن ذلك ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إعلان حزمة قرارات اقتصادية لمواجهة الأزمة، والتي أعلنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وكان أبرزها كالتالي:

تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات.

تكليف الحكومة بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح.

إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية.

عرض حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري.

عرض حصص من شركات مملوكة للجيش في البورصة.

تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

تكليف الحكومة بعرض رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.

تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

#الفيدرالي رفع النهاردة نص نقطة ده معناه ان #الدولار هيبقى ب 20 جنيه😱 المصيبة بقى انه متوقع على آخر السنة هيكون رفع الفائدة ل 2.5% 😱 الله يرحم #الجنية_المصرى#السيسي قتله و خلص عليه خالص#ارحل_يا_سيسي — بنت مصر الحرة (@Pent4Egy25) May 4, 2022

أى تغير فى قيمة الدولار يقابله أنخفاض قيمة الجنيه وكأن الجنيه المصرى منذ 1952 لا يعرف سوى طريق الهبوط

صح ولا أنا بخرّف !! pic.twitter.com/7X9jOWpFaE — Freedom (@El_naggar4) May 4, 2022

رفع الفائدة على الجنيه المصرى مش بالبساطة إللى بيتكلموا بها دى، وهتزود أعباء خدمة الدين على الحكومة المصرية، فلازم القرار يكون محسوب كويس أوى .

٥- أنا بقول من دلوقتى أهو : إعملوا حسابكم إن إضطراب سلاسل الإمداد والتوريد إللى جايه من الصين هيستمر على الأقل لحد أخر 2022 ، (7-10) — Mohamed Anis (@manis228) May 5, 2022

البنك المركزي الأمريكي يرفع سعر الفائدة 0.5% وهي أكبر زيادة منذ 22 عام #الدولار = واثق الخطوة يمشي ملكا💪🕺🕺🕺 كلاكيت تاني مره #الجنيه_المصري = 🤔 pic.twitter.com/3MCM8UN9Ac — blue bird (@mzajnjy11) May 5, 2022

خرجت كلها فعلا في الرفعه الاولى ، و السيسي جاب مكانها استثمارات مباشرة من دول الخليج العربي ، فمفيش أموال ساخنه او استثمارات أجنبية غير مباشرة في مصر اصلا خروجها هيتطلب من الحكومة توفير دولارات لها

فبكدا مفيش اصلا اي داعي لتخفيض قيمة الجنيه المصري أو لعمل شهادة جديدة 4 — Mohamed ahmed ahmed (@KaledMohamedah1) May 5, 2022

جماعة علشان الهري والقلق الكتير

اللي معاه فلوس زيادة عن احتياجاته (وحط خط تحت كلمة زيادة) يا يشيل #دولار يا يشتري #دهب

وانا نصيحتي الاستثمار في الذهب

والدولار لو سعره نزل قصاد اي عملة اخري (وانا اشك في كدة) مالوش علاقة ب الجنية المصري، #الجنية ساعتها قيمته حتنزل قصاد الدولار — Hassan Elkhouly (@7assanEl5ouly) May 5, 2022

امريكا رفعت الفايدة، الخليج رفع الفايدة، اوروبا هترفع الفايدة، في احتمالية ان مصر ترفع الفايدة تاني بعد اجازة العيد، فإن لم تسطتع المقاومة فالتستمتع، شكرا#الجنية_المصرى#الدولار — Ehab W. (@Ehab_ElSaid9) May 5, 2022

#الجنية_المصرى

عندنا ثقه في الاقتصاد المصري ولا نأخذ بالتهويل وتحليلات مواقع التواصل الإجتماعي وتضخيمهم للأمور اذا فيه ضرر على دول سيكون على أوروبا اكثر ضرر من الدول العربية الحمدلله على نعمة مصر أم ألدنيا والجنيه المصري عمله من ألف عمله حول العالم. pic.twitter.com/9K7tHLRj13 — أبوهاشم ألهاشمي 🇪🇬🇸🇦🇦🇪🇧🇭 (@Abohashem2222) May 5, 2022