اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء حظرا تدريجيا على النفط الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا، إضافة لفرض عقوبات على أكبر بنك روسي بهدف زيادة عزلة موسكو

قفزت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع إعلان الاتحاد الأوروبي -أكبر تكتل تجاري في العالم- خططا للاستغناء التدريجي عن واردات النفط الروسي، مما عوض أثر المخاوف من تراجع الطلب من الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.94 دولار للبرميل أو 2.8%، مسجلة 107.91 دولارات للبرميل، وسط تداولات بكميات قليلة بسبب العطلة في الصين واليابان.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.02 دولارات أو 3%، إلى 105.43 دولارات للبرميل.

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الأربعاء حظرا تدريجيا على النفط الروسي بسبب الحرب على أوكرانيا، إضافة لفرض عقوبات على أكبر بنك روسي لزيادة عزلة موسكو.

وشملت الإجراءات التي اقترحتها رئيسة المفوضية الأوروبية الاستغناء خلال 6 أشهر عن الخام الروسي وعن منتجات التكرير بنهاية 2022. وتعهدت فون دير لاين بتقليل أثر ذلك على الاقتصادات الأوروبية.

وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات من معهد النفط الأميركي أن مخزونات الخام والوقود الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي.





وقالت المصادر إن مخزونات الخام انخفضت 3.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أبريل/نيسان الماضي.

وذلك أكبر من المتوقع في استطلاع لرويترز الذي يقدر أن الانخفاض سيكون بمقدار 800 ألف برميل. وتعلن الحكومة الأميركية بيانات المخزونات اليوم الأربعاء.

وفي الجلسة السابقة تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2%، بفعل مخاوف مرتبطة بالطلب بسبب إجراءات إغلاق مطولة في الصين لمكافحة كوفيد-19، التي قلصت خطط السفر خلال عطلة عيد العمال.

أوبك.. ارتفاع الفائض في 2022

في الأثناء أظهر تقرير اطلعت عليه رويترز اليوم الأربعاء أن تحالف أوبك بلس يتوقع فائضا قدره 1.9 مليون برميل يوميا في 2022، بزيادة 600 ألف برميل يوميا عن تقديرات سابقة، وسط توقعات بتباطؤ نمو الطلب على النفط هذا العام.

وتوقع التقرير -الذي تم إعداده قبل اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لأوبك بلس المقرر عقده اليوم الأربعاء- أيضا أن تتجاوز مخزونات النفط في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الأخير، المتوسط في 2015-2019 بشكل طفيف.