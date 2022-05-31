مسقط ـ بعد أقل من عام على تدشين مشروع استزراع الروبيان بمحافظة جنوب الشرقية بسلطنة عُمان بدأت ملامح إنتاج ذلك المشروع الضخم تظهر إلى العيان، في خطوة تعمل السلطنة إلى توسيعها حتى يصل الإنتاج السنوي إلى 4600 طن سنويا من الروبيان.

ويعد ذلك المشروع من أهم المشاريع الرائدة لشركة تنمية أسماك عُمان التابعة لجهاز الاستثمار العُماني في قطاع الاستزراع المائي، وبلغت تكلفته الإنشائية 20 مليون ريال عُماني (52 مليون دولار).

وستكون المزرعة وفقا للقائمين عليها نقطة انطلاق ومصدرا للباحثين الأكاديميين في مجال الاستزراع السمكي ولبنة للتطوير وإنشاء مركز للتدريب في مجال استزراع الأحياء المائية وإجراءات الأمن الحيوي.

وقال مدير مزرعة الروبيان الطبيعي للاستزراع السمكي بشركة الروبيان الطبيعي للاستزراع السمكي المهندس بدر بن ناصر الراسبي إن مشروع استزراع الروبيان يعد باكورة لمشاريع استزراع أخرى مقبلة ستقام على سواحل بحر العرب في محافظتي جنوب الشرقية ومحافظة الوسطى.

الإنتاج التجاري

وأضاف الراسبي، في حديث للجزيرة نت، أن مشروع استزراع الروبيان بقرية قرون هو المشروع الثاني لاستزراع الروبيان والأول تجاريا في سلطنة عُمان، وانطلق التشغيل التجريبي للمشروع في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وبدأت الأعمال الإنشائية بمشروع استزراع الروبيان في عام 2018 على مساحة 500 هكتار.

ويحتوي المشروع وفقا للراسبي على 220 حوض تسمين تبلغ مساحة الحوض الواحد 5041 مترا مربعا، وحضانة يرقات بسعة 250 مليون زريعة روبيان، وتخصيب البيوض وإنتاج اليرقات بسعة 400 مليون يرقة روبيان، ورعاية أمهات الروبيان وإنتاج البيوض بسعة 1.2 مليار يرقة روبيان.

ويتم إمداد الأحواض بمياه البحر عبر قناة دخول للمياه بطول 300 متر داخل البحر، كما يتضمن المشروع مرافق للفرز والتبريد بالإضافة إلى مجمع سكني متكامل للعاملين داخل المشروع وورش ومخازن.

وتابع الراسبي أنه تم إطلاق المشروع تحت شركة الروبيان الطبيعي وتم تنفيذه من قبل شركة روبيان المحيط للاستزراع السمكي والتي تولت تصميم وتطوير المشروع إلى جانب التشغيل المبدئي للمشروع.

وتعد شركة روبيان المحيط للاستزراع السمكي إحدى الشركات التابعة لشركة تنمية أسماك عُمان التابعة لجهاز الاستثمار العُماني، وفق الراسبي.

جدوى اقتصادية

بشأن الأهمية الاقتصادية للمشروع، قال الراسبي إن الطاقة الإنتاجية للمشروع خلال عام 2022 تصل إلى 2100 طن، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع عند اكتمال تشغيله بالكامل إلى 4600 طن سنويا بحلول عام 2023.

وأضاف مدير مزرعة الروبيان الطبيعي للاستزراع السمكي بشركة الروبيان الطبيعي للاستزراع السمكي أن أحجام الروبيان تأتي وفق نسب محددة حيث تبلغ 45% لأحجام (31-40) غراما، ونسبة 50% لأحجام (41-50) غراما، ونسبة 5% لأحجام (51-60) غراما، ويركز المشروع على استزراع الروبيان ذي الأرجل البيضاء.

وسيوفر المشروع -وفقا للراسبي- فرصا للشركات المحلية تتعلق بأنشطة التصدير للخارج، بالإضافة إلى أن المشروع سيفتح المجال لتطوير مشاريع القيمة المضافة لمنتجات الروبيان بما يخدم التوجه الوطني لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما سيسهم المشروع في التوجه الوطني نحو توطين الخبرات والكفاءات الوطنية.

وجاء تدشين المشروع تحقيقا لأهداف رؤية عمان 2040، وضمن أحد محاور هذه الرؤية المتعلقة بالاقتصاد والتنمية والتي ترمي إلى رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية ورفع حصة القوى العاملة العُمانية من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص.