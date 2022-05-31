أسعار النفط تتخطى 120 دولارا للبرميل بعد اتفاق أوروبي على حظر معظم واردات الخام الروسي

تخطت أسعار النفط مستوى 120 دولارًا للبرميل، بعد اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على حظر معظم واردات الخام الروسي.

الاتفاق الأوروبي كان تأثيره مباشرا على أسعار النفط التي واصلت ارتفاعاتها بسبب المخاوف من ضغوط السوق المتوترة بالفعل على الإمدادات، بالإضافة إلى عامل ارتفاع الطلب قبل ذروة موسم السفر الصيفي بالولايات المتحدة وأوروبا.

وسجل برنت مع ارتفاعات اليوم قمة جديدة ضمن المستويات الأعلى في شهرين قريبا من 124 دولارا للبرميل.

وبذلك تصل مكاسب برنت إلى حوالي 60% منذ بداية العام، وتقريبا بنفس النسبة الارتفاعات التي يحققها خام تكساس.