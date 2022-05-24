تويوتا تخفض إنتاجها عالميا 100 ألف سيارة بسبب نقص أشباه الموصلات
قالت شركة "تويوتا موتور" (Toyota Motor) اليابانية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء إنها ستخفض خطة إنتاجها العالمي بنحو 100 ألف مركبة إلى 850 ألفا في يونيو/حزيران المقبل بسبب نقص أشباه الموصلات.
ولم تغير الشركة تقديراتها لإنتاج زهاء 9.7 ملايين سيارة حول العالم بحلول مارس/آذار 2023.
وأعلنت الشركة أيضا عن تعليق إضافي لخطوط تصنيعها المحلية بسبب نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية -المستخدمة في صناعة السيارات- الناجم عن إغلاق كوفيد-19 في شنغهاي.
وسيؤثر التعليق إجمالا على 16 خطا في 10 مصانع في مايو/أيار الجاري ويونيو/حزيران المقبل.
وقالت تويوتا إنها تخطط لإنتاج قرابة 850 ألف سيارة على مستوى العالم شهريا في المتوسط من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب المقبلين، منها 250 ألف سيارة في اليابان و600 ألف في الخارج.
وأضافت أن نقص الرقائق وتفشي كوفيد-19 وعوامل أخرى "تجعل من الصعب التطلع إلى المستقبل".