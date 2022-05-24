قالت شركة "تويوتا موتور" (Toyota Motor) اليابانية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء إنها ستخفض خطة إنتاجها العالمي بنحو 100 ألف مركبة إلى 850 ألفا في يونيو/حزيران المقبل بسبب نقص أشباه الموصلات.

ولم تغير الشركة تقديراتها لإنتاج زهاء 9.7 ملايين سيارة حول العالم بحلول مارس/آذار 2023.

وأعلنت الشركة أيضا عن تعليق إضافي لخطوط تصنيعها المحلية بسبب نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية -المستخدمة في صناعة السيارات- الناجم عن إغلاق كوفيد-19 في شنغهاي.

وسيؤثر التعليق إجمالا على 16 خطا في 10 مصانع في مايو/أيار الجاري ويونيو/حزيران المقبل.

وقالت تويوتا إنها تخطط لإنتاج قرابة 850 ألف سيارة على مستوى العالم شهريا في المتوسط من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب المقبلين، منها 250 ألف سيارة في اليابان و600 ألف في الخارج.

وأضافت أن نقص الرقائق وتفشي كوفيد-19 وعوامل أخرى "تجعل من الصعب التطلع إلى المستقبل".