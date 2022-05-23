الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مع تراجع الدولار

زادت أسعار الذهب اليوم الاثنين لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مستفيدة من تراجع الدولار، على الرغم من أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية حد من مكاسب المعدن الأصفر المقوم بالدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1856.41 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:14 بتوقيت غرينتش. بعد أن وصلت الأسعار لأعلى مستوى منذ 12 مايو/أيار مسجلة 1858.21 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1855.60 دولارا للأوقية.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا "لم يتم الحكم بعد على ما إذا كان الذهب قد تخطى المصاعب في الأمد المتوسط أم أنه يرتفع معتمدا فحسب على التراجع المستمر في الدولار الأميركي".

ونزل مؤشر الدولار، إذ واصل المستثمرون بيعه وتراجعت رهاناتهم على تحقيق العملة الأميركية مزيدا من المكاسب بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ويحدوهم الأمل في أن تخفيف إجراءات الإغلاق في الصين يمكنه أن يساعد نمو الاقتصاد العالمي والعملات المرتبطة بالتصدير.

وضعف الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ويفقد المعدن الأصفر جاذبيته بالنسبة للمستثمرين عندما ترتفع أسعار الفائدة الأميركية لأنه لا يدر عائدا، لكنه يعتبر ملاذا آمنا خلال الأزمات الاقتصادية.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 1.1% إلى 21.98 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 1% إلى 965.40 دولارا، وصعد البلاديوم 2.6% إلى 2015.80 دولارا.