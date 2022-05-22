وزير الطاقة القطري: حريصون على تنويع قاعدة عملائنا من مستوردي الغاز

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي إن بلاده تبذل جهودا حثيثة لكي تكون لديها مجموعة متنوعة من العملاء لغازها الطبيعي.

وأضاف الكعبي في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" (Handelsblatt) الألمانية أن المشترين يسعون لتنويع قاعدة مصدّريهم، وأن قطر في المقابل حريصة على تنويع قاعدة زبائنها.

وأشار إلى أن بلاده لا تريد بيع كل ما لديها من الغاز إلى ألمانيا، لكنه نبه إلى مشكلة ستواجهها قطر إذا قررت ألمانيا إنهاء استخدام الغاز.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال -في مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع المستشار الألماني أولاف شولتز أول أمس الجمعة- إن بلاده تعتزم بدء إمداد ألمانيا بالغاز المسال في عام 2024.

وتسعى ألمانيا إلى إنهاء اعتمادها على موارد الطاقة الروسية تدريجيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

شراكة بمجال الطاقة

وأول أمس الجمعة، وقعت ألمانيا وقطر اتفاقا لتطوير شراكتهما في مجال الطاقة.

وتنص الاتفاقية -التي وقعها وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريدة الكعبي ووزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك- على عقد اجتماعات منتظمة بين الجانبين، وإنشاء مجموعة عمل تركز على تطوير العلاقات التجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، إضافة إلى مجموعة متخصصة بالطاقة المتجددة.

وتبنى هذه الاتفاقية على الحوار الناجح والمستمر بين قطر وألمانيا، حيث من المتوقع أن تتطور إلى شراكة طاقة من خلال بناء علاقات تجارية في مجال الغاز الطبيعي المسال تخدم مصالح البلدين.