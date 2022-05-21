قالت شركة غازبروم الروسية، اليوم السبت، إنها أوقفت صادرات الغاز إلى فنلندا المجاورة بسبب نزاع بشأن نظام الدفع، في تأكيد لما قالته شركة غازغريد فنلاند التي تشغل نظام نقل الغاز الفنلندي في وقت سابق.

من جهتها قالت شركة تشغيل أنظمة الغاز الفنلندية إن شركة غازبروم أوقفت اليوم صادرات الغاز إلى فنلندا، في أحدث تصعيد لنزاع مع الدول الغربية حول طريقة سداد مدفوعات الطاقة.

وتطالب شركة غازبروم الدول الأوروبية بأن تدفع ثمن الحصول على الغاز بالروبل بسبب العقوبات المفروضة على موسكو لحربها على أوكرانيا، لكن فنلندا رفضت ذلك.

وقالت "غازغريد فينلاند" في بيان "واردات الغاز عبر نقطة دخول إيماترا توقفت" وإيماترا هي نقطة دخول الغاز الروسي إلى فنلندا.

وكانت شركة "غازوم" الفنلندية لبيع الغاز بالجملة المملوكة للدولة قد قالت، يوم الجمعة، إن غازبروم الروسية نبهت إلى توقف التدفقات اعتبارا من الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش صباح اليوم.





وأكدت "غازوم" أيضا اليوم توقف الإمدادات، وقالت في بيان "توقفت إمدادات الغاز الطبيعي لفنلندا".

وأضافت "بدءا من اليوم وخلال موسم الصيف المقبل، ستزود غازوم عملاءها بالغاز الطبيعي من مصادر أخرى عبر خط أنابيب بلطيق كونيكتور".

ويربط خط بلطيق كونيكتور فنلندا بشبكة الغاز في إستونيا المجاورة.

والجمعة، قالت غازبروم إن تدفقات الغاز ستتوقف لأن شركة غازوم لم تمتثل للقواعد الروسية الجديدة التي تتطلب سداد ثمن الغاز بالروبل.

الروبل الروسي يحلق عاليا

في الأثناء، ارتفعت قيمة العملة الروسية إلى أعلى مستوى لها منذ 7 سنوات مقابل اليورو في تعاملات أمس، في ظل امتثال المزيد من الشركات الأجنبية لمطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحول إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز الطبيعي.

وقفز الروبل بما يصل إلى 9% مقابل اليورو، مسجلا أقوى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2015، كما ارتفع بنسبة 6.6% مقابل الدولار 59.18 روبلا في تعاملات موسكو، قبل أن يقلص بعضا من مكاسبه في التعاملات الصباحية اليوم.

وأصبح الروبل العملة الأفضل أداء في العالم خلال العام الحالي.

وقد أدت ضوابط رأس المال وانهيار الواردات مقابل ارتفاع أسعار الطاقة إلى جعل الروبل أقوى بنحو 20% مما كان عليه قبل العملية العسكرية في أوكرانيا قبل نحو 3 أشهر.

وخفف البنك المركزي الروسي تدريجيا القيود المفروضة على أسواق المال، ولكن الروبل واصل ارتفاعه، وهو ما يمكن أن يصبح مشكلة بالنسبة لميزانية روسيا، حيث يأتي الجزء الأكبر من إيرادات البلاد في صورة عملات أجنبية.





تأتي هذه المؤشرات بعد يومين من كشف ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، أن حوالى نصف الشركات الأجنبية التي أبرمت عقود تزود بالغاز مع شركة "غازبروم" العملاقة فتحت حسابات بالروبل لتسديد مدفوعاتها، مشيرا إلى أن هناك 54 شركة مرتبطة بعقود مع "غازبروم إكسبورت".

وردا على تجميد حوالي 300 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية التي تملكها روسيا بالخارج، كان الكرملين قد صادق الشهر الماضي على مرسوم يدخل إجراء جديدا للدفع لقاء الغاز على مرحلتين، مع دفعة في حساب غازبروم بنك أولا باليورو أو الدولار، ثم التحويل إلى الروبل في حساب ثان يفتح في نفس المؤسسة البنكية.