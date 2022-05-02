هبوط أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين

تراجعت أسعار النفط -اليوم الاثنين- في تعاملات شابها البطء بسبب عطلات في آسيا بعد أن طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين -أكبر مستورد للنفط في العالم- على المخاوف من تعطل محتمل للإمدادات جراء حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الخام الروسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 13.1 دولارا أو 1.1% إلى 106.01 دولارات للبرميل بحلول الساعة 05:11 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا واحدا أو 1% إلى 103.69 دولارات للبرميل.

وأغلقت الأسواق في اليابان والهند وعبر جنوب شرق آسيا في عطلات رسمية اليوم الاثنين.

وتراجعت الأسعار بعد نشر الصين بيانات -أول أمس السبت- أظهرت انكماش نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الثاني إلى أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط 2020 بسبب عمليات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19.

وعلى صعيد الإمدادات، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا -في بيان أمس الأحد- أنها رفعت "مؤقتا" حالة القوة القاهرة واستأنفت العمليات في ميناء الزويتينة النفطي من أجل تقليص المخزونات و"تفريغ الخزانات".

وحذرت شركة النفط الحكومية -أول أمس السبت- من "كارثة بيئية قد تحدث" في الميناء.

وكانت المؤسسة قد أعلنت أواخر أبريل/نيسان الماضي حالة القوة القاهرة في الميناء وحذرت من أن "موجة مؤلمة من الإغلاقات" قد بدأت تضرب منشآتها بسبب المواجهة السياسية.