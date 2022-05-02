ارتفع سعر الدولار مرة أخرى مقتربا من أعلى مستوياته في 20 عاما اليوم الاثنين في حين جاهد اليورو قرب مستوى 1.05 دولار، بينما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل لاجتماعات البنوك المركزية.

وتعرض اليورو لضغوط كذلك بعد أن أظهر استطلاع أن نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو توقف في أبريل/نيسان الماضي إذ وجدت المصانع صعوبة في الحصول على المواد الخام وتضرر الطلب من ارتفاع الأسعار.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس عندما يجتمع غدا الثلاثاء وبعد غد.

والأسواق في آسيا ولندن مغلقة بسبب العطلات.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 5% في أبريل/نيسان الماضي وهو أفضل أداء شهري منذ يناير/كانون الثاني 2015.

وسجل مؤشر الدولار 103.36 في أحدث التداولات بارتفاع 0.1% خلال اليوم.

ونزل اليورو 0.2% إلى 1.0525 دولار. كما هبط سعر الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2570 دولار، في حين نزل الين أمام الدولار إلى 129.91 ينا.

وتشمل اجتماعات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع اجتماع بنك إنجلترا الخميس المقبل والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1%.