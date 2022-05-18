الذهب يقترب من أدنى مستوى له في 3 أشهر ونصف الشهر مع ارتفاع الدولار والنفط

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالقرب من أدنى مستوياتها منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي تحت ضغط ناجم عن تعافي الدولار وموقف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي المتشدد تجاه التضخم، في حين صعدت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين.

وبحلول الساعة 08:31 بالتوقيت العالمي، سجل الذهب في المعاملات الفورية 1815.39 دولارا للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1814.70 دولارا.

وحقق الدولار مكاسب بعد انخفاض دام 3 جلسات، مما قلل من جاذبية الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وتعهد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول بأن البنك المركزي الأميركي سيرفع سعر الفائدة بالقدر المطلوب لوقف زيادة التضخم الذي قال إنه يهدد أساس الاقتصاد.

وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام بعد زيادة حادة في الجلسة السابقة، مما أدى إلى تعزيز الطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا، والحد من خسائره. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 21.61 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاتين 1% إلى 960.09 دولارا للأوقية، وصعد البلاديوم 2.8% إلى 2110.58 دولارات للأوقية.

ارتفاع النفط

وصعدت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين مع تخفيف البلاد تدريجيا بعض أشد قيود مكافحة كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار أو 1% إلى 113.08 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:42 بالتوقيت العالمي، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.62 دولار أو 1.4% إلى 114.02 دولارا للبرميل، معوّضة بعض خسائرها بعد تراجع الأسعار بنحو 2% في الجلسة السابقة.

وحققت مدينة شنغهاي الصينية هدفا طال انتظاره بعدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خارج مناطق الحجر الصحي لليوم الثالث على التوالي أمس الثلاثاء، ووضعت خططا يوم الاثنين لإنهاء إغلاق دائم أكثر من 6 أسابيع.

وذكرت مصادر في السوق، نقلا عن بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام والبنزين الأميركية انخفضت في الأسبوع الماضي، وستعلن الحكومة الأميركية بيانات المخزونات اليوم الأربعاء.