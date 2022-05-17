أوكرانيا تتطلع لزيادة صادرات الحبوب بعد تخفيف بولندا قيودها

قال وزير الزراعة الأوكراني إن بولندا ستخفف الضوابط الصحية وتزيد أعداد المفتشين في محاولة لزيادة صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها، بعد توقيع اتفاق بين البلدين المتجاورين.

ومع إغلاق الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الروسية اضطر هذا البلد، وهو من أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم، إلى إرسال الشحنات عبر الحدود الغربية معتمدا على السعة المحدودة للقطارات والموانئ الصغيرة على نهر الدانوب.

لكن تجارا ومسؤولين قالوا إن إجراءات الجمارك وقلة المفتشين تحد من الشحنات من المعابر على الحدود مع بولندا.

وقال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سوليسكي في بيان أمس الاثنين "الإجراءات المنتظرة ستسهل بدرجة كبيرة عبور شحناتنا من الحبوب الحدود وتزيد كمياتها وهذه أولوية الوزارة".

وانخفضت صادرات الحبوب الأوكرانية إلى أقل من النصف، الأيام العشرة الأولى من مايو/أيار، إلى نحو 300 ألف طن من 667 ألفا الفترة المقابلة من العام الماضي.

الأسبوع الماضي، أظهرت بيانات رسمية أن حجم صادرات أوكرانيا من الحبوب يبلغ 46.17 مليون طن حتى الآن، الموسم الممتد من يوليو/تموز 2021 إلى يونيو/حزيران 2022، بالمقارنة مع 39.65 مليونا الموسم السابق.

ومن جانبه قال وزير البنية الأساسية، هذا الشهر، إن شحنات حجمها 3.5 ملايين طن نُقلت في أبريل/نيسان بالقطارات عبر الحدود الغربية، وتقيم شركات السكك الحديدية موانئ برية حدودية لمناولة الشحنات السائبة والسائلة.