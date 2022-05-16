قال وزير الطاقة التركي إنهم قاموا بالتنقيب في 112 بئرا على البر في العام الماضي، مع توقعات برفع هذا الرقم إلى 150 بئرا بحلول نهاية 2022.

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن سفينة التنقيب الرابعة ستصل إلى البلاد الخميس 19 مايو/أيار الجاري، لتنضم إلى أسطول سفن التنقيب فيها.

وأضاف في كلمة له، اليوم الاثنين، في اجتماع في إسطنبول بشأن تقنيات صناعة النفط، أن سفينة التنقيب الرابعة أمضت قرابة شهرين من الإبحار خلال توجهها إلى تركيا، من دون أن يكشف عن الجهة التي قدمت منها.

وأوضح أن السفينة التي ستتجه أولًا إلى ميناء مرسين في جنوبي البلاد ستظل هناك قرابة شهرين لاستكمال التحضيرات اللازمة من أجل التنقيب.

وأشار إلى أن السفينة المذكورة ستباشر أعمال التنقيب عقب الانتهاء من طلائها واستكمالها الاختبارات الأخرى.

وأكد أن سفينة التنقيب الرابعة تصنف ضمن سفن التنقيب العميقة من الجيل السابع، لافتًا إلى عدم وجود سفن تنقيب تتفوق عليها من الناحية التكنولوجية.

وفي سياق متصل، قال الوزير التركي إنهم قاموا بالتنقيب في 112 بئرا على البر في العام الماضي، مشددًا على اعتزامهم رفع هذا الرقم إلى 150 بئرا بحلول نهاية 2022.

وسبق أن أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ تركيا بالبحر الأسود، باحتياطي بلغ 320 مليار متر مكعب، ثم أعلن لاحقا ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافية.