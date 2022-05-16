اقتصاد|صين

تراجع حاد للاقتصاد الصيني مع تضرر المصانع وتجار التجزئة من الإغلاق

BEIJING, CHINA - MARCH 06: A Chinese man wears a protective mask as he crosses a street during the afternoon rush hour on March 6, 2020 in Beijing, China. The number of cases of the deadly new coronavirus COVID-19 being treated in China dropped to below 26,000 in mainland China Friday, in what the World Health Organization (WHO) declared a global public health emergency last month. China continued to lock down the city of Wuhan, the epicentre of the virus, in an effort to contain the spread of the pneumonia-like disease. Officials in Beijing have put in place a mandatory 14 day quarantine for all people returning to the capital from other places in China and countries with a large number of cases like South Korea and Japan. The number of those who have died from the virus in China climbed to over 3016 on Friday, mostly in Hubei province, and cases have been reported in other countries including the United States, Canada, Australia, Japan, South Korea, India, Iran, Italy, the United Kingdom, Germany, France and several others. The World Health Organization has warned all governments to be on alert and raised concerns over a possible pandemic. Some countries, including the United States, have put restrictions on Chinese travellers entering and advised their citizens against travel to China.(Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
فرضت السلطات إغلاقا كاملا أو جزئيا في المراكز الرئيسية بأنحاء البلاد في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين (غيتي إيميجز)
16/5/2022

انخفض نشاط البيع بالتجزئة والمصانع في الصين انخفاضا حادا في أبريل/نيسان الماضي، إذ أدت عمليات الإغلاق الواسعة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" إلى التزام العمال والمستهلكين منازلهم وتعطيل سلاسل التوريد بشدة، مما ألقى بظلال قاتمة على آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفرضت السلطات إغلاقا كاملا أو جزئيا في المراكز الرئيسية بأنحاء البلاد في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، بما في ذلك شنغهاي المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان، مما عصف بالإنتاج والاستهلاك وفاقم المخاطر بالنسبة لأجزاء من الاقتصاد العالمي تعتمد بشدة على الصين.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الاثنين انخفاض مبيعات التجزئة 11.1% عن العام السابق، في أكبر انكماش منذ مارس/آذار 2020، وهو تراجع أكثر حدة مما توقعه استطلاع لرويترز.

وهبط إنتاج المصانع 2.9% عن العام السابق، ليحبط توقعات بارتفاعه ويسجل أكبر انخفاض منذ فبراير/شباط 2020، إذ عرقلت إجراءات مكافحة فيروس كورونا سلاسل التوريد وشلت عمليات التوزيع.

توقعات بالنمو

وقال مكتب الإحصاء الصيني اليوم الاثنين إنه يتوقع تحسن الاقتصاد الصيني في مايو/أيار الحالي وتسارع التعافي في الاستهلاك.

وقال المتحدث باسم مكتب الإحصاء فو لينغ هوي إن الصين تمضي قدما بشكل مطرد في استئناف الإنتاج في المناطق المتضررة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الاقتصاد الصيني سيحافظ على توجه قوي نسبيا في الربع الثاني من العام الجاري.

ويقول محللون إن تحقيق هدف النمو الرسمي للصين في عام 2022 والبالغ 5.5% يبدو أكثر صعوبة، مع تمسك المسؤولين بسياسات صارمة لمنع انتشار كوفيد-19، وقد نما الاقتصاد الصيني 4.8% في الربع الأول.

المصدر : رويترز