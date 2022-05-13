للتحرر من الإمدادات الروسية.. ألمانيا تستأجر 4 محطات عائمة للغاز المسال

استأجرت ألمانيا 4 محطات عائمة لتوريد الغاز المسال، حصلت على اثنتين منها من الشركة اليونانية "Dynagas" يُنتظر أن تصلا إلى ألمانيا في النصف الثاني من هذا العام، والشاحنة الأولى في طريقها حاليا من اليابان عبر ولاية تكساس الأميركية، والثانية في طريقها من "ترينداد" بالبحر الكاريبي في اتجاه شمال المحيط الأطلسي وألمانيا.

ووفقاً لصحيفة "هاندلسبلات" (Handelsblatt) الهولندية فإن هذه المحطات العائمة ستسهم في دعم ألمانيا للتخلي عن الغاز الروسي.

وأعرب جيورغ بروكوبيو، صاحب شركة "دوناغاز" اليونانية، عن سعادته "بتسليم هاتين المحطتين لألمانيا من أجل التزود بالغاز المسال والإسهام بذلك في بناء مستقبل خال من ثاني أكسيد الكربون".

وذكرت الصحيفة أن بروكوبيو لم يكن يتصور في 2016، عندما منح صفقة بناء هاتين الشاحنتين لإحدى شركات الملاحة البحرية الصينية، أن حربًا ستنشب في أوكرانيا أو أن تكون هناك أزمة في مجال الطاقة.

وتأكدت رؤية رجل الأعمال اليوناني، فقد شهدت تكاليف استئجار شاحنات الغاز المسال ارتفاعًا ملموسًا في الأشهر الأولى من تسلّمه للشاحنتين عام 2021، إذ ارتفعت من 50 ألف دولار إلى أكثر من 300 ألف في يوم واحد.

شبكة طاقة جديدة

وإلى جانب المحطتين العائمتين للغاز المسال اللتين استأجرتهما أيضا شركة الملاحة النرويجية "Höegh"، أكدت الصحيفة أن ألمانيا ستضخ عبر المحطات الأربع العائمة ما مجموعه 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا في شبكة الطاقة الألمانية، ويشكل ذلك ثلثي الغاز الذي استوردته ألمانيا من روسيا العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة الملاحة اليونانية أدركت قبل غيرها من الشركات المنافسة مدى أهمية الغاز المسال لأسواق الغاز.

وتملك الشركة اليونانية حاليا 135 محطة عائمة بين 640 محطة في كل العالم، كما تقوم الشركة ببناء 17 محطة جديدة في كوريا. وصنفت مؤسسة "ليود" (Llyd-s List) جيورغ بروكوبيو من بين أبرز رجال الأعمال عالميا في مجال صناعات الملاحة البحرية.

وبينما أكد بروكوبيو أنه يملك حاليا أكثر من 120 سفينة بقيمة ملياري دولار، بينها شاحنات الغاز المسال، قال "نحن نخاطر بأموالنا في أعالي البحار، لكننا نستثمر أيضا على اليابسة".

العقوبات على روسيا

وحسب الصحيفة الهولندية، فإن تأجير المحطتين العائمتين لألمانيا بمبلغ 200 ألف دولار في اليوم الواحد لا يدرّ فقط أرباحًا على رجل الأعمال اليوناني، بل يشكل أيضا تنويعًا لمصادر دخله. فقد كانت أعماله متوقفة حتى الآن على التجارة مع روسيا، حيث استأجرت شركة الطاقة الروسية "غاز بروم" عددا من السفن لمحطة الغاز المسال التي تملكها في بلدة "جمال" الروسية.

واختتمت الصحيفة بأن الشركة اليونانية "Dynagas" لا تخرق قرار أميركا والاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد روسيا، لأن هذه العقوبات لا تشمل نقل الغاز، غير أن ذلك يمكن أن يتغير، حسب اعتقاد الصحيفة، في حالة توسيع نطاق العقوبات، إذ قررت بريطانيا أخيرًا مقاطعة بواخر الشحن المستعملة من قبل الشركات الروسية.

ويرى المراقبون أن حصول ألمانيا على 4 محطات عائمة للغاز المسال يدخل ضمن الخطة التي وضعها وزير الاقتصاد روبرت هابيك بشأن الإسراع بتوفير أكبر كمية من الغاز قبل حلول فصل الشتاء المقبل.

وترى هذه الخطة العمل على رفع احتياطات الغاز في ألمانيا إلى 80% أو90% في الأشهر المقبلة، علمًا بأن هذه الاحتياطات لا تزيد حاليا على 30%.

وفي انتظار بناء محطات ثابتة على اليابسة لتوريد الغاز المسال، قررت الحكومة الألمانية العمل بسرعة على إنشاء محطات عائمة في بعض الموانئ في شمال البلاد.