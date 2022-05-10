حذر السائقون من أن الإضراب قد يستمر إلى أن تلتزم الشركة بزيادة الأجور، على الرغم من أن البعض كانوا حذرين من مخالفة السلطات إذا استمر الإضراب لفترة طويلة

نظم عمال توصيل المواد الغذائية في الإمارات إضرابا عن العمل أمس الاثنين، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل، وذلك في مثال نادر على تحرك من هذا القبيل في الدولة الخليجية.

ويأتي الإضراب في أعقاب خطوة مماثلة أقدم عليها عمال أجانب هذا الشهر، مما اضطر شركة أخرى لتعليق خطط لخفض الأجور.

وفي أحدث واقعة، بدأ سائقون يعملون لحساب شركة "طلبات" -وحدة "ديليفري هيرو" الألمانية في الشرق الأوسط- أمس الاثنين رفض توصيل الطلبات في دبي، مركز الإمارات المالي ومركز التجارة والسياحة في المنطقة.

وأبلغ مجموعة من سائقي طلبات رويترز -في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء خارج مطعم في دبي- بأن إضرابا نظمه عمال التوصيل في شركة ديليفرو شجعهم على التحرك للمطالبة بتحسين أوضاعهم.

ودفع الإضراب -الذي عطل بشدة خدمات "ديليفرو" الأسبوع الماضي- الشركة البريطانية إلى الوفاء بمطالب السائقين بعدم المضي قدما في خطط خفض الأجور.

ومن الجدير بالذكر أن الاحتجاجات العامة والإضرابات والنقابات العمالية محظورة في الإمارات.

مطالب السائقين

قال سائقو طلبات إنهم يطالبون بما يعادل 0.54 دولار زيادة في الأجر إلى 2.59 دولار لكل رحلة للمساعدة في التغلب على ارتفاع تكاليف الوقود، التي زادت أكثر من 30% هذا العام في الإمارات.

وصرح سائق باكستاني في طلبات لرويترز "إذا أعطت ديليفرو هذا السعر.. فلماذا لا نحصل عليه؟"

ويحصل سائقو "ديليفرو" في دبي على نحو 2.79 دولار لكل عملية توصيل.

وقال متحدث باسم طلبات إن سائقي التوصيل -الذين تم التعاقد معهم عبر وكالات- يحصلون في المتوسط على ​​3500 درهم إماراتي (953 دولارا) شهريا.

ولم يكشف عن عدد الساعات التي يتعين عليهم قضاؤها للحصول على ذلك الأجر.

وأضاف أنه لم تحدث تغييرات جديدة في هيكل الأجور، موضحا أنه حتى الأسبوع الماضي أعرب 70% من سائقي الشركة عن رضاهم عن هيكل الرواتب.

غير أن سائقي طلبات الذين تحدثت إليهم رويترز قالوا إنه لا يتبقى لهم بعد دفع ثمن البنزين سوى 2500 درهم شهريا مقابل العمل 12 إلى 14 ساعة يوميا 7 أيام في الأسبوع.

وحذر السائقون من أن الإضراب قد يستمر إلى أن تلتزم الشركة بزيادة الأجور، على الرغم من أن البعض كانوا حذرين من مخالفة السلطات إذا استمر الإضراب لفترة طويلة.