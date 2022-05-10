هوت العملة المشفرة بيتكوين إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2021 أمس الاثنين مع هبوطها بالتوازي مع نزول أسواق الأسهم الأميركية وسط مخاوف حيال المسار القوي الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي في تشديد السياسة النقدية.

وتراجعت العملة المشفرة الأكبر في العالم إلى 30 ألفا و331.28 دولارا، مواصلة الهبوط في خامس جلسة على التوالي.

وهوت بيتكوين 19% منذ بداية مايو/أيار الماضي، وأكثر من 26% منذ بداية العام الحالي.

وخسرت العملة الرقمية الأشهر أكثر من 50% من قيمتها منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

كذلك انخفضت الإيثر -ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم- إلى 2245 دولارا وهو أضعف مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني.

وأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت تداولاتها على تراجع حاد مع نهاية تعاملات يوم الاثنين.

فقد أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي منخفضا 3.2%، في حين هبط مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 4.3%.

ونزل مؤشر داو جونز الصناعي القياسي نحو 2%.