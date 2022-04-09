أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي هبوط الدينار أمس الجمعة إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأميركي في 3 سنوات، متجاوزا 3 دنانير للدولار الواحد.

وكشفت الأرقام عن تداول الدولار مقابل 3.003 دنانير.

ويهدد تراجع الدينار التونسي بتآكل احتياطات النقد الأجنبي خلال أزمة مالية حادة تواجهها البلاد.

ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن أبريل/نيسان الجاري لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي.

وتأمل تونس التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد للحصول على قرض بنحو 4 مليارات دولار مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية، لتجنب انهيار ماليتها العامة.

وفي حين رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الإصلاحات المقترحة وهدد بالقيام بإضراب على مستوى البلاد، تقول الحكومة إنه لا خيار أمامها سوى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.

وخفضت وكالات التصنيف العالمية، خلال الأشهر الأخيرة، التصنيف السيادي لتونس؛ مما قلل فرصها في الاقتراض من أسواق الدين العالمية.

وقال صندوق النقد أواخر مارس/آذار الماضي إن خفض العجز في الموازنة التونسية بات أمرا ضروريا، بما في ذلك الرقابة على الأجور وترشيد دعم السلع.

ومن المتوقع أن تسجل موازنة تونس العام الجاري 8.5% من إجمالي الناتج المحلي، ارتفاعا من 7.8% في عام 2021.