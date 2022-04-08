الخطوط القطرية تنفي موافقتها على استلام طائرات معيبة من إيرباص

قالت شركة الخطوط الجوية القطرية إنها لم تتعهد بقبول استلام الطائرات من طراز "إيه 350" من شركة صناعة الطائرات الأوروبية إيرباص قبل حل مشكلة طلاء الجسم الخارجي للطائرات.

واتهمت الخطوط القطرية الشركةَ الأوروبية بتخفيض معاييرها لكي تقلل من حجم المشكلة في الطائرة.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن فيليب شيبرد المحامي الممثل للشركة القطرية قوله أمام إحدى محاكم لندن في جلسة استماع أمس الخميس إن إيرباص لم تقدم حتى الآن التحليل المطلوب لمعرفة سبب مشكلة طلاء جسم الطائرة، "لأننا نشك أنهم (في إيرباص) لا يريدون ما يعنيه هذا التحليل بالنسبة لهذه الطائرة"، بحب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وكان الجانبان في خلاف استمر عدة أشهر بسبب عيوب سطحية في طائرات "إيه 350" (A350)، حيث تم إيقاف بعضها بالفعل من قبل قطر بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، كما تقاضي شركتها إيرباص من أجل تعويض تبلغ قيمته 600 مليون دولار.

وفي مطلع أغسطس/آب الماضي أعلنت الخطوط الجوية القطرية وقف تشغيل 13 من طائراتها إيرباص "إيه 350″، بسبب التدهور السريع لأسطح جسم الطائرة.

وتقر الشركة الأوروبية بوجود مشاكل في الجودة، لكنها تزعم أن الخطوط الجوية القطرية صنفتها بشكل خاطئ على أنها مسألة تتعلق بالسلامة للحصول على تعويضات.

كانت إيرباص قد أقامت دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم البريطانية للحصول على أكثر من 220 مليون دولار كجزء من النزاع القانوني المستمر مع شركة الخطوط الجوية القطرية.

كما كانت المحكمة تنظر دعوى أقامتها شركة الطيران القطرية لمنع إلغاء العقد بين الشركتين، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء.