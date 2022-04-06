الشحنة من الغاز القطري جزء من عقد توريد مدته 10 سنوات أبرمته سينوبك مع قطر للبترول في مارس/آذار العام الماضي من أجل إمدادات سنوية تبلغ مليوني طن أو 2.8 مليار متر مكعب ابتداء من العام الجاري.

أعلنت أمس الثلاثاء بورصة شنغهاي للبترول والغاز الطبيعي التي تساندها الدولة أن محطة للغاز الطبيعي المسال في شرق الصين -تشغلها شركة النفط والغاز العملاقة المملوكة للدولة (سينوبك كورب)- استقبلت أول شحنة من قطر.

وقالت البورصة في حسابها الرسمي على موقع "وي تشات" الصيني للتواصل الاجتماعي إن الشحنة التي يبلغ حجمها 205 آلاف متر مكعب بدأ تفريغها في محطة تشينغداو في إقليم شاندونغ في الثالث من أبريل/نيسان الحالي، وهو أول تزويد بالغاز القطري للإقليم الواقع في شرق الصين.

وهذه الشحنة من الغاز جزء من عقد توريد مدته 10 سنوات أبرمته سينوبك مع قطر للطاقة (قطر للبترول سابقا) في مارس/آذار العام الماضي من أجل إمدادات سنوية تبلغ مليوني طن أو 2.8 مليار متر مكعب ابتداء من العام الجاري.

وتقوم سينوبك بتوسعة محطة تشينغداو في مسعى لمضاعفة طاقتها السنوية إلى 14 مليون طن بحلول نهاية عام 2023.

واستقبلت محطة الغاز المسال التابعة للشركة في تيانجين بالقرب من بكين أول شحنة من الغاز القطري في يناير/كانون الثاني الماضي بموجب نفس الاتفاق.

شريك إستراتيجي بمجال الطاقة

وغداة توقيع شركة قطر للطاقة اتفاقية مع سينوبك في مارس/آذار العام الماضي قال المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة "نشعر بالسعادة والاعتزاز بالتوقيع على اتفاقية البيع والشراء التاريخية هذه، والتي تشكل بداية لشراكة طويلة الأمد مع شركة سينوبك".

وأضاف "تتميز هذه الاتفاقية طويلة الأمد بكونها الأولى لسينوبك لشراء الغاز الطبيعي المسال من قطر. ويعود تاريخ شراكتنا في مجال الغاز الطبيعي المسال مع الصين إلى عام 2009، عندما بدأنا توريده من خلال مجموعة من الاتفاقيات المماثلة مع عدد من شركائنا الصينيين الموقرين".

وتعد الصين شريكا رئيسيا وإستراتيجيا لدولة قطر في مجال الطاقة عبر مختلف مكوناتها، وفي مقدمتها الغاز الطبيعي المسال.

وتسعى قطر لرفع إنتاجها من الغاز المسال ليصل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 مقارنة بـ77 مليونا حاليا.

وهذه بعض الاتفاقيات التي وقعتها قطر للطاقة مع عدد من الشركات الصينية وفق ما أوردها موقع شركة قطر للطاقة: